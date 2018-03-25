Bahtiyar Ölmez final bölümü ekranlara geldi. Bahtiyar Ölmez 19. final bölümünde tüm gerçekler gün yüzüne çıktı. Anıl ve Memduh'la, Bahtiyar ve Aylin'in yolları hiç beklenmedik bir yerde kesişti. İşte Bahtiyar Ölmez final bölüm özeti ve detaylar...

BAHTİYAR ÖLMEZ 19. FİNAL BÖLÜM ÖZETİ

Gerçekler gün yüzüne çıkıyor!

Bahtiyar, Anıl ve Memduh birbirine düşmüştür. Aralarındaki sorunları çözemezler. Anıl ve Memduh sokağa düşer. Memduh'un baba olma hevesleri kabarır. Bu heves Anıl ve Memduh'u iyice uçuruma sürükler. Anıl ve Memduh bir başlarına çaresiz debelenirken, Bahtiyar ve Aylin de Rıfat'ın servetinin peşindedir. Anıl ve Memduh'la, Bahtiyar ve Aylin'in yolları hiç beklenmedik bir yerde kesişir. Yolların kesiştiği noktada hiç umulmadık bir gerçek gün yüzüne çıkar.

#link#https://www.youtube.com/watch?v=HTUh7_apysg##normallink#

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER