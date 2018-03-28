Özlü, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de farklı kurumlar tarafından yürütülen PGD faaliyetlerinden önemli bir kısmının Bakanlığının yetki ve sorumluluğunda olduğunu, bu kapsamda her 100 denetimden 65'inin Bakanlık tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlayarak, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Özlü, merdiven altı üretimi bitirmek, haksız rekabeti sonlandırmak, sanayi üretiminde yerlileşmenin sağlanması ve ihracatın artırılması amacıyla piyasa gözetim ve denetimlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Bu hedeflere ulaşmak ve Türkiye'nin 2023 vizyonuna katkı sağlamak amacıyla sahada PGD yapan denetçilerin sayısını artıracaklarına işaret eden Özlü, "Bu kapsamda 70 personeli daha denetçi kadrosuna ekleyeceğiz. Bakanlığımızda çalışan mühendis kadro unvanlı 70 personele yönelik 'Aday Denetçi Eğitimi ve Sınavı Eğitim Programı' gerçekleştirilecek. Program kapsamında teknik ve hukuki eğitimin yanı sıra etik davranış ilkeleri ve denetimde iletişime yönelik eğitimler de yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özlü, halen 153'ü merkezde, 649'u taşrada olmak üzere toplam 802 denetim personeli olduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre, söz konusu unvan değişikliğiyle ilgili sınav ve eğitimlerin dahil olduğu program, 26 Mart-2 Nisan'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde (ÇASGEM) gerçekleştirilecek. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan adaylara PGD Denetçi Kimliği verilecek.