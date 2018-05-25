Enerji sektöründe kadın istihdamını artıracak önemli bir işbirliğine daha imza atıldı. Shell &Turcas ve İŞKUR arasında mart ayında imzalanan protokolün ardından bu kez bir başka akaryakıt şirketi Opet ile işbirliğine gidildi. İşbirliği imza töreninde konuşan Albayrak, bazı çevrelerin ekonomide karamsar bir tablo oluşturmaya çalıştığını, ancak Türkiye’nin tarihi projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini söyledi. Albayrak, Dünya Bankası tarafından Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi’ni genişletme çalışmaları için ilk 7 yılı geri ödemesiz, 22.5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık kredinin onaylandığını vurguladı.

İSTİHDAMDA 2’NCİ FAZ

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Albayrak, “Asya Yatırım Kalkınma Bankası’ndan da ön onay 600 milyon dolar kabul oldu, son onayı haziranda alıyoruz. Birileri ne derse desin, bu inanç ve benzeri yatırımlar 24 Haziran’dan sonra da katlanarak ve güçlenerek büyümeye devam edecek” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yeni teşvik paketleriyle birlikte milli istihdam seferberliğinin 2. fazını başlattıklarını söyledi. Sarıeroğlu, işverenlerin geriye dönük teşvik uygulamalarından faydalanabileceğini belirtti.

OPET 3500 KADIN İSTİHDAM EDECEK

‘Kadın Gücü Projesi’ ile 2020’ye kadar akaryakıt istasyonlarında vardiya amiri, istasyon yöneticisi, satış ve market elemanı, muhasebe ve idari işler uzmanı gibi pozisyonlarda görev yapmak üzere 3 bin 500 kadın istihdam edilecek. Türkiye genelinde bin 500’den fazla istasyonu bulunan Opet’te bin 541 kadın çalışan var.

Protokolü imzalanan projeyle her istasyonda en az 2 kadın çalışan daha istihdam edilmesi hedefleniyor.