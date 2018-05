2023 diyoruz çünkü Cumhuriyet'in 100. yılı. Bu bir parti meselesi değil. İnşallah çok daha güçlü bir Türkiye için bir seviye sonrası 2053. Bu toprakların vatan edilmesinde, 1453'te imparatorlukların hinterlandında yeni bir çağ açan büyük bir vizyonun 600. yılı. Ve inşallah 2071'de diyoruz ki bu tarih de 1071'de Orta Asya'dan gelerek Anadolu'yu vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin bininci yılı. Böyle bir yolculuk Mustafa Kemal Atatürk'ün 'münhasır medeniyetler seviyesi' dediği seviyeye çıkmak için ideallerimiz var. Tarih akıp geçerken, bugün o gün. Bugünden itibaren her gün bir bunu yaşamak zorundayız ama Tolstoy'un 'Her insan dünyayı değiştirmeyi düşünür ama kimse önce kendini değiştirmekten başlamaz.' sözünü burada alıntılamak istiyorum. Ben dahil hepimizde 'Bir şey yapsam da dünyayı değiştirsem.' diye bir düşünce var. Bugün, şu anda başlayan bu değişim süreci tek tek her birimizden başlıyor. Burada asıl önemli olan toplumdan, cemiyetten, insanlardan ayrışarak, 'ben' diyerek değil, 'biz' diyerek, 'aile, toplum, millet' diyerek 81 milyonu kucaklayarak değişmek, dönüşmek. Herkesin de bu anlayıştan hareket edeceği bir süreç olarak önümüzdeki dönemi görmemiz lazım.