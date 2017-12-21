Bakan Albayrak YEKA güneş Modülü Fabrikası'nda konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ilk yerli güneş modülü entegre tesisinin, enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi için kilometre taşı olacağını belirterek, "Bugün bismillah diyerek, ilk adımı atacağımız bu yatırım binin üzerinde istihdam sağlayacak ve beraberinde yan sektörlerde de yeni iş alanlarının oluşmasına imkan verecek. Kurulacak fabrika yıllık 500 megavat ingot, wafer, 650 megavat hücre ve 800 megavat panel üretecek kapasitede olacak" dedi.



Albayrak, Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki, YEKA-Fotovoltaik Hücre ve Güneş Modülü Fabrikası ile Ar-Ge Merkezi temel atma töreninde, tesisin enerji teknolojilerinin yerelleşmesi adına bir kilometre taşı olacağını söyledi.



Türkiye'yi enerji teknolojilerinde dışa bağımlılıktan kurtarmak için ortaya koydukları Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında çok önemli bir idealin hayata geçirildiğini anlatan Albayrak, "Bu sayede Türkiye'nin ne kadar güvenilir bir yatırım ortamına sahip olduğu ve enerji sektörünün küresel rekabete ne kadar hazır olduğu görüldü. 2013 yılından beri maruz kaldığımız onlarca ekonomik, siyasi, askeri tüm iç-dış sınama ve saldırılara rağmen, birilerinin içini kurt gibi kemiren 'Türkiye nasıl olur da büyümede rekorlar kırar' sorusuna da aslında cevap vermiş oluyoruz. Bugün bize dayatılmaya çalışılan suni ekonomik gündemleri elimizin tersiyle itiyoruz" diye konuştu.



"ELEKTRİKTE KURULU GÜÇ 85 BİN MEGAVAT"



Bakan Albayrak, Türk ekonomisinin son 15 yılda büyürken enerji sektörünün de büyüdüğünü ve bu süreçte kamu-özel sektör tarafından 100 milyar dolarlık yatırımın hayata geçirildiğini bildirdi.Elektrikteki kurulu güç kapasitesinin 32 bin megavattan 85 bin megavat seviyesine çıkarıldığını aktaran Albayrak, şöyle devam etti:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023 ve 2053 hedefleri için bu seviyelerle elbette yetinemeyiz. İkinci bir ekonomik sıçramanın dinamiğini oluşturacak şekilde enerji stratejilerimizi yeniden ele aldık. Önümüze bölgesel ve küresel süreçleri, büyük fotoğrafı koyunca, çevremizde yaşanan gelişmeler ve ülkemizin maruz kaldığı sınamaları da dikkate alınca gördük ki enerji demek, asla sadece enerji demek değildi. Enerji, diplomasi, ekonomi, yatırım, ulusal güvenlik demekti. Her yıl 55 milyar dolar dışarıya enerji için kaynak ayıran bir ülke olarak, tüm bu alanlarda Türkiye'nin güçlenmesi için ayağımızdaki bu bağımlılık prangasını söküp atmayı temel amaç haline getirdik. Zaten şunu iyi biliyoruz ki bu prangadan kurtulursak, enerji maliyetleri düşecek, halkımıza, sanayicimize ucuz ve kesintisiz enerji arzını sağlayabileceğiz. Cari açığımızı düşürecek, ülkemizin kaynaklarını farklı alanlara kaydırabilecek, refahımızı artırabileceğiz."



800 MEGAVAT PANEL ÜRETİLECEK



Albayrak, söz konusu güneş enerjisi projesini hem enerji teknolojilerine bağımlılığı azaltacak, hem de Türkiye'nin potansiyelini değerlendirerek ihracatçı konuma geçebileceği bir endüstri olarak planladıklarını anlattı.Bu kapsamda dünyanın en büyük fotovoltaik güneş enerjisi üretim alanını çok özel bir şartnameyle ihaleye açtıklarını anımsatan Albayrak, şunları söyledi:

"Şartnamemizin özelliği, teknoloji transferini, bu teknolojilerde Türkiye’yi üretim üssü haline getirmeyi öncelik olarak belirlemesi oldu. Bunun için ilk yıl yüzde 60, ikinci yıl yüzde 70 oranında yerlilikle gerçekleştireceğiz. Buranın altını çizmek isterim, fason üretim veya montaj değil, doğrudan teknoloji üretimi yapacak fabrikayı ve yüzde 80’i Türk mühendislerden oluşacak Ar-Ge merkezini şart koyduk. Yarışma sonunda, yerlilik oranlı destekle bugün Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nda (YEKDEM) kilovatsaat başına yaklaşık 20 dolar/cent ödediğimiz fiyatı, 6,99 dolar/cente indirip tarihi bir düşüş sağladık. Ülkemizin, insanımızın potansiyelinin farkındayız. Çok yakın bir zamanda Türkiye, en ileri teknoloji olan bu alanda dünyada söz sahibi ülkeler arasına girecektir."



MODÜL FABRİKASINI TAKİBEN KURULACAK



Ar-Ge merkezi ve 20 milyon metrekarelik alana inşa edilecek bin megavatlık güneş enerjisi santralinin sektöre de dinamizm katacağını belirten Albayrak, "Bugün bismillah diyerek, ilk adımı atacağımız bu yatırım binin üzerinde istihdam sağlayacak ve beraberinde yan sektörlerde de yeni iş alanlarının oluşmasına imkan verecek. Kurulacak fabrika yıllık 500 megavat ingot, wafer, 650 megavat hücre ve 800 megavat panel üretecek kapasitede olacak" ifadelerini kullandı.

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