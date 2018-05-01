Çaykur Rizespor'un Mehmet Cengiz Tesisleri'ne gelen Bakan Bak'ı Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetimi karşıladı. DHA'da yer alan habere göre başkan Yardımcı, Bakan Bak'ın ziyaretinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Gelecek sezon Süper Lig'e çıkmaya hak kazandık. Kolay olmadı. Çokta zor olmadı. İnanmıştık ve başardık" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Çaykur Rizespor'u yeniden Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle kutladığını belirterek şunları söyledi:
"Biz bütün takımlara eşit mesafede olsak da bu Çaykur Rizespor memleketimizin takımı ve bende bu camianın bir ferdiyim. Çaykur Rizespor yönetimi, bu sezon taraftarla çok iyi bütünleşti ve takımın sorunlarını çok çabuk çözdü. Güzel bir arkadaşlık ortamı oluşturuldu. Süper Lig'e yükselmek çok önemli bir konu ancak en önemli konulardan birisi de altyapıya yapılacak olan yatırımlardır. Biz, Türk sporunun gelişimi için altyapıya büyük önem veriyoruz. Bakanlığımız olarak bu konuda kulüplerimize ciddi destekler sağlıyoruz. Çaykur Rizespor'da bu yönde atılımlar başladı. Çaykur Rizespor'un sürekli başarı sağlaması ve Türk futboluna daha çok katkı sağlaması için bu tesisler çok önemli. Bu tesisler Süper Lig'e yükselmek kadar önemlidir. Buradan yetişecek gençlerimizin büyük takımlara ve Avrupa'ya gitmesini hayal ediyoruz. Süper Lig'de kalıcı olmanın en önemli koşullarından birisi Çaykur Rizespor'un başlattığı 'Gençlik Eğitim Merkezi' projesidir. Bu proje Çaykur Rizespor'un geleceğidir ve Türk futbolundaki yerinin güçlenmesini sağlayacak önemli bir atılımdır."
ARTVİN HOPASPOR'A DA TEBRİK
3. Lig'e yükselen Artvin Hopaspor'u da tebrik eden Bakan Bak, "Artvin Hopaspor'u da 3. Lig'e yükselmesi dolayısıyla tebrik ediyorum. Hopalıların bizden bir stadyum isteği vardı. Hatırlayacağınız üzere Bölgesel Amatör Lig'de oynanan mücadeleleri boş inşaatlara ve çatılara çıkarak izlemişlerdi. İnşallah kısa sürede bunu çözeceğiz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Hopaspor'un çok coşkulu bir taraftar kitlesi var" ifadelerini kullandı.
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