Bakan Bak, Marmaris Rallisi'nin sembolik startını verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Marmaris ilçesindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilen sembolik start töreninde yaptığı açıklamada, Türkiye Rallisi'nin yaklaşık 50 yıldır yapıldığını söyledi.
Marmaris Rallisi'nin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Bak, bu rallinin önümüzdeki yıl yapılacak Dünya Ralli Şampiyonası'na adaylığının bulunduğunu ve bu konudaki çalışmaların tamamlandığını kaydetti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu organizasyona tam destek verdiklerini belirten Bak, "İnanıyoruz ki bu ralli Marmaris'e ve bölgemize heyecan katacak. Bu güzel doğayı herkes izleyecek. Biz Türk sporunun ve Türkiye'nin dünyada tanıtılmasını çok önemsiyoruz. Bu ralli de çok önemli bir ayak." dedi.
Yapılan tüm çalışmaların ülkenin gelişmesi için olduğuna işaret eden Bak, "Biz büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye istiyoruz. Bu spor organizasyonları da Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yaptığımız tesisler ve organizasyonlar ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor. Marmaris bu ralliyle beraber çok daha coşkulu olacak. Marmaris, turizmde zaten çok önemli bir görev yapıyor." diye konuştu.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın Marmaris'te yapılmasının bölgenin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Bak, sözlerine şöyle devam etti:
"Dünya Ralli Şampiyonası'nın burada yapılmasıyla dünyanın en iyi yarışçıları buraya gelecek. Bu organizasyonla yaklaşık 700 milyon kişi ülkemizin güzelliklerini izleyecek. Bu çok önemli. Dünya Ralli Şampiyonası'nın organizatörleri buradalar. İnşallah önümüzdeki 2018 ve 2019'da Dünya Ralli Şampiyonası'nın ayaklarından birinin Türkiye'de, Marmaris'te yapıldığını hep beraber göreceğiz."
BELDİBİ'NE KAPALI SPOR SALONU
Marmaris'e gelişlerinde iki önemli müjde vermek istediklerini belirten Bak, Beldibi'nde Marmaris için önemli bir yatırımı başlattıklarını belirtti.
Beldibi'ne kapalı spor salonu ve yanına gençlik merkezi yapacaklarını vurgulayan Bak, tesislerin arazi işlemlerinin tamamlandığını ve çok yakında ihaleye çıkılacağını dile getirdi.
Bak, konuşmasının ardından Marmaris Rallisi'ni sembolik olarak başlattı.
Organizasyonda ayrıca Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, rallide yarışacak diğer sporcuların sembolik startını verdi.
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