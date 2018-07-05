Pakistan'la Türkiye arasında 4 Milgem Korvetinin satışına ilişkin anlaşmada imzalar atıldı. Ravalpindi kentinde bulunan Savunma Üretimi Bakanlığı'nda yapılan imza törenine Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakan (MSB) Yardımcısı ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) Yönetim Kurulu Başkanı Şuay Alpay, MSB Müsteşar Vekili ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Emre Karaosmanoğlu, MSB Müsteşar Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Basat Öztürk, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul katıldı.

"BİR SEFERDE EN YÜKSEK RAKAMLI İHRACAT"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık" dedi. Ülkemiz, Bakanlığımız ve Türk savunma sanayisi için çok önemli bir gün."

Canikli ihale hakkında, "Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu." diye konuştu.