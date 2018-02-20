Bakan Çelik'ten AB'ye: Yardım mekanizmalarını hızlandırın

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Terörle Mücadele ve Göç başlıklı toplantıda bir konuşma yaptı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Suriyelilerin kendi topraklarına dönmesi demek göçün durması demektir. Terör konusunda işbirliğimizi geliştirmemiz gerektiği konusunda bir şüphe yok. Göç meselesinin yönetiminde görülmüştür ki, Türkiye ve Avrupa Birliği masaya oturduğu zaman çözemeyecekleri problem yok.

Hepimiz için gurur verici olan şudur. Aylan bebek gibi çocukların ölmesini engelleyecek bir mekanizmaya beraberce imza attık. Akdeniz'deki ölümlere Türkiye ve AB'nin ortak çözüm üretmesi dünyanın en büyük problemlerinin çözülmesi demek.

Türkiye'de 900 bine yakın Suriyeli çocuk vardır. Bu çocukların yarısına eğitim verebiliyoruz. Yarısına eğitim vermezsek, bu çocuklar DEAŞ gibi örgütlerin eline düşer. Ancak AB'nin yardım mekanizması o kadar yavaş ki, 5 yaşındaki çocuğa 55 yaşına kadar yardım gelmeyecektir. Mekanizmalar hızlandırılmalıdır. Bu konuya özel olarak eğilinmesini bekliyoruz.

Gümrük Birliği aslında 'kazan-kazan2 esasında bir ticaret modelidir. Dünyada serbest ticarete karşı sözleri ilk defa ABD'den duyuyoruz. Serbest ticareti destekleyen sözleri de Çin'den duyuyoruz. Eskiden tam tersi olurdu. Serbest ticareti korumak dünya barışını korumaktır."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER