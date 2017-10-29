Denizli’de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Denizli Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve TOKİ iş birliği ile yapımı tamamlanan 786 konutun kura çekimi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımıyla Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu kapalı spor salonunda gerçekleştirildi.
BAKAN KAYA'DAN TÜBERKÜLOZ HASTALARINA MÜJDE!
İHA'nın haberine göre; Evde bakım hizmetiyle 500 bin engelli yakını ve yaşlıya ulaştıklarını belirten Kaya, bu ulaşmada ve yardımların yüzde 62’sinin kadınlardan oluştuğunu söyledi.
Bakan Kaya, “Şefkat evleri ile hanelere tek tek ulaşacağız. Astek projesi ile arz odaklı bir proje olup ev ev kapı kapı dolaşacağız, ihtiyaçları yerinde tespit edip Allah’ın izniyle yerinde çözeceğiz. Yakında zamanda psiko sosyal kayıp yaşayan tüberküloz ve ESSMA hastalarına yönelik bir yardım programımızı hayata geçireceğiz. Yine yakın zamanda ağır kronik hastalık sebebiyle, cihaza bağlı ve ihtiyacı olan hastaların elektrik fatura bedelini de kesintisiz güç kaynağını da bakanlık olarak biz karşılayacağız.
Devletimizin daha çok sayıda insana ve haneye şefkat eli uzatmasını yoksulluk artıyor gibi ve kasıtlı yorumlar var. Artan devletin insana olan ilgisidir. Yoksulluk ölçüm kriterlerinde önemli bir iyileşme kaydettik. Nüfusumuz içerisinde dünya bankası rakamlarına göre 4.3 doların altında yaşayanların oranı, 2002 yüzde 30 idi 2015 yüzde 1,5 altına inmiş durumda. Bu oranı sıfırlayacağız Dünya bankası 2017 sürdürebilir raporunda Türkiye son 15 yılda yoksulluğu en fazla uzaktan ülke ilan edildi” ifadelerini kullandı.
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