Bakan Mehmet Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Manisa'da düzenlenen ‘Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'na katıldı. Çalıştay'da konuşan Özhaseki özetle şunları söyledi:
Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın haberine göre, şehirlere baktığımızda bu şehirler için hangi medeniyet ismini veririz bilmiyorum. Arabesk medeniyeti desek doğrudur. En büyük şehirlerde 100 katlı gökdelen yanında bir baraka, yanında sanayi. Bilinçsizlikle şehirlerimizin canına okumuşuz. Biraz sağlıksız biraz kimliksiz şehirlere sahip olduk.
BİZ YIKMAZSAK DEPREM YIKACAK
Birçok belediye başkanı dışarıda çiçek böcek, sanat, sanatçı, kültür aktivite, arkadaşlar yapmayın. Eyvallah çiçeğe ihtiyacımız var, sanata ihtiyacımız var, sanatçı da gelsin hepsi başımızın üstünde ama ilk işimiz kentsel dönüşüm. 1999 sonrası yapılan binalarda biraz daha güvenli oturulabilir ama öncesi biraz şüpheli, herkes binasını kontrol ettirecek.
İçinde en sevdiklerimizin canları, mallar var. Bunların adedi 15 milyon civarında. Bunların yarısı risk altında gözüküyor. Şöyle bir hedef koymamız lazım. 1999 öncesindeki bütün riskli binaları biran önce değiştirmek ve dönüştürmek önceliğimiz olmalı bakanlık olarak. Bunu 15 yıl içinde yapabilir miyiz evet yapabiliriz. Yılda 500 bin bağımsız birim yapıyor. 200-250 bini İstanbul'da 300 bini Anadolu'da bunu yapabilecek gücümüz, bilgimiz var. Biz yıkmazsak deprem gelip yıkacak. Bizim yaptıklarımız 100 sene, 150 sene yıkılmayacak. O yüzden bu yaptıklarımızı düzenli bir konsept içinde çözmemiz ve yapmamız lazım.
BİRİKİMİMİ KULLANDIKTAN SONRA VEDA EDECEĞİM
Kentsel dönüşüme sonuna kadar inanıyorum ve bu yola baş koydum. Ülkeme 23 senedir belediyecilik ve şehircilikle uğraşarak buraya kadar hizmet etmiş bir insan olarak azıcık bir bilgim birikimim varsa onu da burada kullanıp ondan sonra Allahaısmarladık diyerek veda etmek istiyorum. Doğrusu da bu diye bakıyorum."
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