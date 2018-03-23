Fransa 2016’daki Avrupa Şampiyonası’nda çalkantılı bir süreç yaşayan, yazın Rusya’da yapılacak Dünya Kupası hedefine de ulaşamayan Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için hazırlık startını verdi. Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti'ni Mehmet Topal'ın 52. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, 26 Mart pazartesi günü Karadağ deplasmanına gidecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Nihat Özdemir, Ali Dürüst, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, genel sekreter Kadir Kardaş ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu da maçı protokol tribününden izledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen güvenlik güçlerinin isimleri, karşılaşmadan önce Antalya Stadı'nın skorborduna yansıtıldı.