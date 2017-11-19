Bakan Özlü'den yerli otomobil konusunda Karabük'e yeşil ışık

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, milletin yerli otomobile sahip çıkıp kendi otomobiline kucak açtığını söyledi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Türk milletinin yerli otomobili sahiplendiğini ve kucak açtığını kaydeden Bakan Özlü, "Bu hedefe, bu projeye inandı ve güvendi. Ekonomistler yorum yaparlar ve bir görüş vardır. Derler ki, piyasa bunu satın aldı veya piyasa bunu satın almadı derler. Yerli marka otomobil konusu 2 Nisan'da açıklandı ve bugüne kadar 20 ilimiz yer marka otomobil bizim ilimizde yapılsın diye talepte bulundu. Bana onlarca, mektup ve telefon geliyor, vatandaşımız sipariş vermek istiyor. Dolayısıyla bu proje milletimizin sahiplendiği, satın aldığı yerli ve milli proje olmuştur" dedi.
Özlü, sözlerine şöyle devam etti:
"Birçok şehrimiz kurulacak fabrika için imzalar gönderiyor. Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları arasında tatlı bir rekabet oluştu. Bu milli görev için, herkes seferber oldu. Karabük bir sanayi şehridir, Karabük'te sanayi kültürü vardır. Karabük 1937 yılından beri demir çelikle iştigal eden ve bunun farklı versiyonlarını, ürünlerini üreterek ticaretini yapan bir şehrimiz. Elbette Karabük de yerli otomobil üretim aşamasında değerlendirilecek olan illerden birisidir."
"DÜNYANIN HER TARAFINA DA SATACAĞIZ"
Yerli otomobil projesinde iki fazlarının olduğunu ifade eden Özlü, "Birisi yerli konsorsiyumun şirketleşmesi sürecini tamamlanması ve büyük süratle çalışıyoruz. İlk 24 ayda piyasalarda dünya piyasalarında satabileceğimiz modeli belirleyip onun tasarımını yapacağız. Bir otomobil üretip bunu satmaya çalışmayacağız. Biz satabileceğimiz piyasalarda yer tutabilecek segmentte, özelliklerde bir otomobil tasarlayıp bunu satmaya çalışacağız. İlk 24 ay tasarım fazıdır. İkinci 24 ayda üretim dönemini planlayacağız ve üretim yeri gündemimizde olacak. Şu an bütün illerimizden talep var, Karabük'te son derece değerli sanayi kültürü olan ve mutlaka değerlendirmenin içinde olacak olan bir ilimiz. Her ne kadar, ana muhalefet inanmasa da, bin dereden su getirse de, kıskançlığını açığa vursa da biz bu yerli marka otomobili yapacağız ve dünyanın her tarafına da satacağız.
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