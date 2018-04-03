Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bakanlıkta düzenlenecek alt işveren işçilerinin kamuda istihdamı hakkında bilgilendirme toplantısına katıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, toplantıda şu açıklamalarda bulundu:



"Bugün itibarıyla, öngördüğümüz üzere, merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda, mahalli idarelerde 4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız. Ben tüm emekçi kardeşlerimize, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, alt işveren işçilerinin kamuda istihdam edilmesine ilişkin, "Sadece Ankara'da 66 bin 510 kardeşimiz bu imkandan faydalandı" dedi.

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