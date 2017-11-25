Bakan Soylu ve Bakan Albayrak Trabzon'da şehit Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etti

AK Parti ilçe kongrelerine katılmak üzere kente gelen Soylu ve Albayrak, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Bülbül'ün, Maçka ilçesinin Merkez Mahallesi Osmanoğlu Sokak'taki ailesinin evini ziyaret etti.

AA'nın haberine göre ziyarette Soylu ve Albayrak, şehidin annesi Ayşe Bülbül ve çocuklarıyla bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.

Ziyarette Soylu ve Albayrak'a, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilli Ayşe Sula Köseoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile diğer ilgililer eşlik etti.

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