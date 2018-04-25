Bülent Tüfenkci, Beyoğlu'ndaki Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)'ni ziyareti sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, erken seçimlerin iş dünyasına yönelik etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, "Esasında erken seçimler iş dünyasına pozitif anlamda yansıyacak; iş dünyamızın büyük bir kısmı ve hemen hemen herkes seçimlerin öne alınmasını, kısa zamanda bitirilmesini olumlu karşıladıklarını ifade ediyorlar. Sürenin kısa olması, AK Parti iktidarının seçim ekonomisi uygulamaması, popülist bir siyasetten uzak durması ve kamu maliyesi dengesini bozacak adımları atmaması, iş dünyasındaki belirsizliğin 24 Haziran'dan sonra ortadan kalkması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber seçimler bittiğinde iktidarın kim olacağını, hükümetin kim olacağını çok kısa zamanda belirlemesi iş dünyası açısından gerçekten olumlu. 2017'de yakaladığımız 7,4'lük büyümeyi 2018'de de gerçekleştirmek istiyoruz. İlk çeyrekte de buna yakın büyüme rakamlarını yakalamak istiyoruz. İlk öncü göstergeler de bu anlamıyla pozitif. Dolayısıyla seçimlerin buna negatif yönde etki etmesini istemiyor, pozitif anlamda etki yapmasını istiyoruz" dedi.
İhracat rakamlarına bakıldığında yukarı yönlü bir trend olduğunu aktaran Bakan Tüfenkci, bunun seçimlerden sonra 2018'in sonuna doğru çok daha iyi olacağının görüleceğini dile getirdi.
YEMEK KARTLARI DÜZENLEMESİ
Bülent Tüfenkci, yemek kartları düzenlemesine ilişkin bir soru üzerine de "Türkiye'de ilgili tarafların tamamını bir araya getirerek, esasında bakanlığımız bu çalışmaları tamamlanmış, kamuoyunun görüşüne açmış, bu görüşlere ilaveten farklı kesimlerden de görüşler almıştı. En son yeni bir düzenleme olduğu için ilgili bütün tarafları bir araya getirere çalıştay düzenledik. Bu çalıştaydan çıkacak çıktılara göre de son kararımızı verip Başbakanlığa göndereceğiz. Artık ona göre de bir karar çıkacak" ifadelerini kullandı.
"İSKONTO OLMAYACAK"
"Yüzde kaç komisyon olacak" şeklindeki soruya da "Çalıştayın sonuçlarını almadığım için bir rakam söylemem doğru olmaz. Raporlar elime geçip, tarafların uzlaştığı veya belirlediği, yakınlaştığı komisyon oranlarıyla yola devam edeceğiz. Ama iskonto olmayacak" şeklinde yanıt verdi.
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