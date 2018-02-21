Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta Booking.com'un Türkiye faaliyetlerine bu yıl devam edebileceğini açıkladı.

Türkiye Seyehat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından açılan dava nedeniyle Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan Booking.com için Bakan Zeybekci yeni turizm sezonu öncesinde faaliyete yeniden başlama olasılığına değindi. Zeybekci, "Çözüme doğru gidiyoruz. Bu sezon herhalde öyle bir şey olacak, çalışmaya başlayacaklar" dedi.

Mahkemenin daha önce verdiği haksız rekabet kararının dönemin şartlarında doğru olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Buna çözüm getirmekle ilgili daha olumlu bir noktadalar. Türkiye'de büro açmak, sorumlu şirket haline gelmekle ilgili bir çözüme doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeybekci, "Yurt dışından yabancılara Türkiye'nin pazarlanmasıyla ilgili Booking'in bir problemi yok. Türkiye'deki Türk turizm alanlarını, tesislerini Türklere pazarlayıp da buradan elde ettiği gelire karşılık kestiği ya da kesmediği faturalarla ilgili sıkıntı. Burada da bir çözüme doğru yaklaşıyor, kabul ediyor gibi" şeklinde konuştu.