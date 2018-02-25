Bakan Zeybekci'den 'enerji verimliliği' açıklaması

Zeybekci, Ekonomi Bakanlığınca yürütülen sıkı ithalat denetimi politikası çerçevesinde, geçen yıl temmuz ayından itibaren ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tüketici ürünlerinde belge ve işaret kontrolüne ek olarak laboratuvar testlerinin de yapıldığı bilgisini verdi.
Söz konusu denetimler kapsamında güvensiz bulunan 8 milyon ürünün ithaline izin verilmediğini aktaran Zeybekci, led ampullerin bu ürünlerin dörtte birinden fazlasına tekabül ettiğini ve bu grupta 2,2 milyon ürünün ithaline izin verilmediğini ifade etti.
Aydınlatmanın enerji kullanımındaki payı göz önüne alındığında ithalat denetimlerinde test uygulamasının öneminin daha fazla ortaya çıktığını vurgulayan Zeybekci, "Test uygulamasında görülen başarı sonrasında Bakanlık olarak yeni adımlar atmayı planlıyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki aydan itibaren sırasıyla ithal led ampuller, elektrik motorları, klimalar, soğutucular, televizyonlar, fırınlar ile çamaşır ve bulaşık makinelerinde enerji verimliliği testleri yapmaya başlayacağız" diye konuştu.
"BİRECİK BARAJI'NIN ÜRETTİĞİ YILLIK ENERJİ KADAR TASARRUF"
Elektrikli cihazlarda enerji verimliliğinin artırılmasıyla elektrik tasarrufu sağlanacağına, bunun da olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasının yanı sıra enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'nin cari açığının kapatılmasına katkıda bulunulacağına dikkati çeken Zeybekci, "Sanayimizde tüketilen elektriğin üçte ikiden fazlasını kullanan elektrik motorlarında enerji verimliliğinin en üst seviyeye çıkartılması halinde Birecik Barajı'nın bir yılda ürettiği enerjinin veya Keban Barajı’nın yıllık ürettiği enerjinin yarısı kadar bir enerji tasarrufu sağlayabileceğiz" dedi.
ELEKTRİK FATURASINA ETKİ
Ekonomi Bakanı Zeybekci, elektrik motorlarının, kullanım ömürleri boyunca değerinin 50 katı tutarında elektrik harcadığını belirterek, Bakanlığınca halen denetlenen elektrik motorlarının yıllık ithalat tutarının 31 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde bu ürünlerin gelecek yıllardaki elektrik faturalarına her yıl 1,5 milyar dolar ekleyeceğini söyledi.
Sadece ithal elektrik motorlarında enerji verimliliğinin dörtte bir oranında artırılabilmesi ile bu faturadan 375 milyon dolar tasarruf edileceğini ifade eden Zeybekci, ithalatta ürün güvenliği denetimleri kapsamında 2016'da başladıkları enerji verimliliği denetimlerini bir üst seviyeye taşıyarak geçen yıl bu kapsamda laboratuvar testi uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlattı.
Bu yıl söz konusu ürünlere yönelik enerji verimliliği denetimlerini başlatacaklarını ve testlere yönelik takvimi açıklayan Zeybekci, 15 Mart'tan itibaren led ampuller, 2 Nisan'dan itibaren elektrik motorları, 2 Mayıs'tan itibaren klima ve soğutucuların, yılın ikinci yarısından itibaren ise televizyon, fırın, çamaşır ve bulaşık makinelerinin enerji verimliliklerinin ölçümüne yönelik denetimlerin devreye gireceğini bildirdi.
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