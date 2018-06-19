Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi CNN Türk'te katıldığı programda gündeme dair açıklamalar yaptı.



İşte Zeybekci'nin açıklamalarından satır başları;

"Müttefikliğe stratejik ortaklığa NATO üyeliğine uymayan bir gelişme. Nihai bir karar değil ama iyi bir niyet de değil. Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış. Türkiye kendine yeni dünyalar kurar. Ama ben aklı selimin galip geleceğini Türkiye ile Amerika'nın birbirleri için ne kadar önemli olduğunu sanırım aklı selim tekrar hatırtlayacaktır. Amerika'nın almış olduğu bu kararda son dönemdeki kredi derecelendirme kuruluşlarındaki acelecilik seçimin öncesine yetiştirme gibi bir acelecilik olduğunu da görüyoruz.

"POZİTİF BİR GELİŞMEDİR"

Şu anda Menbiç'teyiz ama önceki taahhütler böyle değildi. Önceki taahhütler Menbiç'in batısında hiç kimsenin olmayacağı yönündeydi. Türkiye'nin zorlamasıyla gelinen bir noktadır. Sonuçta yine pozitif bir gelişmedir.

GELİŞMELERİN EKONOMİYE YANSIMALARI

Seçim kararı alındığında piyasalar reel sektör bunu olumlu karşıladı. Belirsizliğin ortadan kalkması anlamında. Pozitif bir algı oluştu. Türkiye'nin terörle mücadelede başarılı adımlar atması çok etkin tedbirler almış olması ekonomide kesinlikle pozitif algılanır. Araya sokuşturulan başka şeyler de var. Kredi derecelendirme kuruluşlarının aceleci Türkiye'nin notuyla ilgili almış oldukları kararlar, diğer taraftan bankacılık sektörümüzle ilgili yine kuruluşların aceleci şekilde almış oldukları kararlar ama ben bunun önümüzdeki hafta Türkiye'nin çok daha farklı şeyleri konuşmaya başlayacağını artık önümüzdeki 5 yılı garanti altına alan Türkiye kesintisiz güçlü bir iktidarı garantileyen Türkiye'nin ekonomik anlamda yol haritası çok daha başka olacaktır. Negatif şeylerin gündemden düşeceğini göreceğiz.

OHAL NEDEN KALDIRILMIYOR?

OHAL ile ilgili en net konuşmalar yapan kişi benim. Türkiye'nin gündeminden kalkması gerektiğini, Türkiye'nin OHAL ile anılması pozitif bir şey değil. Yabancı yatırımcılarla bir bir görüştüğümüz zaman böyle bir etkisi yok. Onlar Türkiye'nin çok uzun vadesine geleceğine bakıyorlar ve son derece pozitif görüyorlar. Kesinlikle OHAL'den bir an önce çıkmak ekonomik anlamda pozitif olacak. Bundan sonra uzatılmayacak olması ve bu yönde siyasi bir iradenin olması piyasalar açısından da ekonomi açısından da Türkiye'nin yurt dışındaki algısı açısından da son derece önemli olacaktır. OHAL derhal kaldırıması bir daha uzatılamaması, bu yönde ihtiyaçlar varsa dünyadaki örnekleri gibi Fransa yaptı bunu Adalet Bakanlğımıza, İçişleri Bakanlığımıza bu şekilde yetkilerin geçici bir süreyle verilmesi ile bazı şeylerin halledilebileceğini düşünüyorum.

SEÇİMDEN SONRA EKONOMİ YÖNETİMİ

Mevcut durum önceki durumlara göre çok daha etkin bir durumda. 25 bakanlıklı bir kabinede 6-7 tane ekonomi ile ilgili bakanlık ve ilgili kuruluş ayrı ayrı olması bir eneji kaybı. Yeni dönemde bu sayının maksimum 3'e düşeceği... Kesinlikle bürokrasi azalacak, zaman kaybı azalacak, hız olacak. Toplamda kabinede bakanlıkların sayısı 16 civarında olacak.



DÖVİZDEKİ SON GELİŞMELER

Türk ekonomisi nerede? Kesinlike Avrupa piyasaları. Yabancı sermayenin yüzde 75'i Avrupa piyasalarından geliyor. Türkiye dış ticaretin yüzde 52'sini ithalatın da yüzde 44'ünü Avrupa Birliği ülkelerinden yapıyor. Türkiye hangi kararlardan daha çok etkilenir? ABD Merkez Bankası'nın aldığı kararlar evet tüm dünyayı etkiliyor ama bizim parasal girişimiz Avrupa Birliği ve Rusya civarına bakıyoruz. Buralardan etkileniyoruz. Aşırı değerli Amerikan doları Amerikan ekonomisi için iyi değil, sürdürülebilir değil. Avrupa Birliği merkez bankası tam tersine bir hareket yapıyor son 4 yıldan bu yana. Parasal genişleme, varlık alımları, para pompalama, euro'nun faiz oranları hemen hemen sıfır seviyesinde. Avrupa Birliği ekonomisine pozitif yönde etkisi olacaktır. ABD'den kararlarından negatif etkileneceğiz, AB'nin kararlarından pozitif etkileneceğiz.