Bakanlar Kurulu sona erdi

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sona erdi.

Milli Güvenlik Kurulunda alınan OHAL'in uzatılması tavsiye kararını görüşmek üzere toplanan Bakanlar Kurulunun, tavsiye kararını değerlendirdikten sonra görüşülmek üzere TBMM'ye sevk etmesi bekleniyor.

OHA'in uzatılmasına ilişkin tezkere meclise sunuldu.

Bakanlar Kurulu'nda OHAL'in uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı görüşülecek. Bakanlar Kurulu'nun Meclis'e göndereceği OHAL tezkeresinin yarın oylanması bekleniyor. Tezkerenin kabulü için 276 oy gerekiyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, en son 18 Ocak'ta uzatılmıştı. OHAL'in süresi 19 Nisan'da sona eriyor. Bir kez daha uzatılması durumunda OHAL, 7'nci kez 3 aylık uzatılmış olacak. 15 Temmuz'un ikinci yıldönümüne de OHAL ile girilmiş olacak.

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