İş-Yaşam

Bakkaldı ihracatçı oldu yılda 532 milyon ciroya ulaştı

31.12.2017 - 15:22 | Güncelleme:

Hepsi küçük girişimcilerken, kimsenin aklına gelmeyen şeyleri yapıp ihracata başladı. Ya devlet desteği ile ya da kendi sermayeleri ile işlerine kuran ihracatçılar, artık milyonlarca euroluk cirolara ulaştı. İşte karşınızda son dönemde ajanslardan geçen bu başarı hikayelerine 24 farklı örnek...

  • 1 Bakkaldı ihracatçı oldu yılda 532 milyon ciroya ulaştı
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    1- YILLIK CİROSU 532 MİLYON LİRA CİVARINDA

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  • 2 Bakkaldı ihracatçı oldu yılda 532 milyon ciroya ulaştı
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    Arslantürk Tarım Ürünleri Sanayi İhracat ve İthalat AŞ Genel Müdürü Sebahattin Arslantürk yaptığı açıklamada, dedesinin ticarete 1950'li yıllarda Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Ayvadere köyünde bakkal işleterek başladığını, burada aynı zamanda fındık alım satımı da gerçekleştirdiğini söyledi.

     

  • 3 Bakkaldı ihracatçı oldu yılda 532 milyon ciroya ulaştı
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    Babasının ise 1960-1983 yılları arasında Samsun'da fındık başta olmak üzere ticaretle uğraştığını anlatan Arslantürk, babasının ilk fındık kırma tesisini Araklı ilçesinde 1983 yılında kurduğunu belirtti. Arslantürk, 1993 yılında şirketin başına geçtiğini ifade ederek, 1996 yılında ilk ihracatı Almanya'ya gerçekleştirdiklerini aktardı.

     

  • 4 Bakkaldı ihracatçı oldu yılda 532 milyon ciroya ulaştı
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    İkinci fındık kırma fabrikasını yine ilçede 1999 yılında faaliyete geçirdiklerini dile getiren Arslantürk, bu fabrika bünyesindeki işleme tesisi yetersiz kalınca 2001 yılında aynı bölgede yeni işleme tesisi kurduklarını söyledi.

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  • 5 Bakkaldı ihracatçı oldu yılda 532 milyon ciroya ulaştı
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    Arslantürk, ihracata başladıktan sonra hızlı şekilde büyüdüklerine işaret ederek, "Türkiye'nin en çok fındık ihracatı yapan 6'ncı firması durumundayız. Büyümeye devam ediyoruz ve bundan sonrasında da büyüyeceğiz. Var olan hacmimizi genişletiyoruz. Tesislere gelişen teknolojiyi de adapte ederek tüketicinin ihtiyacı olan kaliteli ürünü hazırlayabilmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

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