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"Önümüzdeki 5 yıl içerisinde diğer 2 kıtaya ulaşma niyetimiz var. Dünyanın bazı pazarları hala bakir halde ve onları domine eden firmalar genelde onları eskiden sömürge etmiş ülkelerin firmaları. Şu anda da biz o hegemonyayı yavaş yavaş kırmaya başlamış bulunmaktayız. Bunu daha fazla arttırma planımız var. İhracat hedeflerimiz arasında dünyadaki birçok sektör devinin bile sahip olduğundan daha yüksek bir teknolojiyle üretmeye başladığımız güç kontrol rölesininin daha fazla pazarlanması var. Çok ayrı bir yazılım, ilerleyen süreçte dünyada daha fazla yer tutacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda yaptığımız yük ayırıcılarını da yine dünya genelinde pazarlamayı hedefliyoruz."