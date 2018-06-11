6 | 14

Bayramda denge önemli. Bir kibrit kutusu büyüklüğünde börek bir dilim ekmek yerine geçiyor. Öğlen ve akşam yemeğindeki ekmek, çorba, bulgur yani karbonhidrat grubunu kaldırılıp, kahvaltıda börek, gözleme gibi sevdiğimiz hamur işleri tüketilebilir. Tabii bu bir kibrit kutusu büyüklüğünde börek ve bir avuç içi büyüklüğünde gözleme ya da başka bir hamur işi olmalıdır.