Genelde Ramazan’da oruç tutarken biraz da dikkat eden kişiler kilo vermede başarılı oluyorlar ancak bayramla birlikte birden aşırı yemeler de başlayabiliyor. Şeker hastaları burada dikkatli olmalı çünkü kan şekeri çok fazla yükseliyor.
Diyetisyen Birgül Niziplioğlu bayramda tadınızı kaçırmayacak öneriler verdi. Bayramda baklava ve benzeri şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi doğru bir tercih olacaktır. Baklava ve benzeri tatlılar tüketilecekse ufak bir parça yendikten sonra tarçınlı süt içilerek kan şekerlerini dengelemeleri işlerini kolaylaştıracaktır.
Tansiyon hastaları ise tuza dikkat etmeli ve sakatat türevlerini tüketmemeli. Reflü ve gastrit gibi mide hastalıkları olanlar kızartmalar, yağlı besinler ve şekerli gıdalar tükettiğinde hastalıklarını tetikleneceği bu besinlerden sakınmalıdırlar.
Daha kuru gıdalar tüketmeli ve su ile yemeği ayırmaları, beraber tüketmemeleri gerekir. Yemekten yarım saat önce içilen su hem mide rahatsızlıklarına sebebiyet vermez hem de kilo vermede yardımcı olacaktır.
GÜNE YUMURTAYLA BAŞLAYIN!
Bayram sabahı kahvaltı soframızda mutlaka yumurta olmalı. Yanında peyniri, tam buğday ekmeği ve sevenler için zeytini ile beraber güne standart bir Türk kahvaltısı ile başlanmasında fayda var. Tabii reçel gibi tatlı yiyeceklerden kaçınılmalı. Ya da denge kurarak kahvaltımızı şekillendirebiliriz.
Bayramda denge önemli. Bir kibrit kutusu büyüklüğünde börek bir dilim ekmek yerine geçiyor. Öğlen ve akşam yemeğindeki ekmek, çorba, bulgur yani karbonhidrat grubunu kaldırılıp, kahvaltıda börek, gözleme gibi sevdiğimiz hamur işleri tüketilebilir. Tabii bu bir kibrit kutusu büyüklüğünde börek ve bir avuç içi büyüklüğünde gözleme ya da başka bir hamur işi olmalıdır.
BİR DİLİMİ TAM 300 KALORİ!
Bayramlarda genellikle birçok yer gezilir ve hepsinde de ikramlar çokça bulunur. Önemli olan bizlerin beslenme dengesini kurabilmesi. Sabahtan kaloriden kısılmasının ardından gün içinde gidilen yerlerde biraz daha fazla yiyerek dengelenebilir. Tabii her gezilen yerde bir şeyler yemek yerine yiyeceklerin arasından masum olanlar seçilebilir.
Bir dilim baklava yaklaşık 300 kalori. Zayıflamak isteyen kadınların günlük alması gereken ortalama kalori 1200 -1500 arasında. Yani 4 dilim baklava ile bir günlük kalorisini doldurabilir.
Erkeklerde bu oran 1800-2200 kalori arasında oluyor ortalama olarak. 6-8 dilim baklava da erkekler için bir günlük kalori ihtiyacını dolduruyor. Baklavaya dikkat etmek ve 1 dilimde tutmak lazım. Erkekler belki 2 dilime çıkabilir.
AKŞAM YEMEĞİ EN GEÇ 7’DE
Ramazan'da iftar saati çok geç oluyor ve öğün protein ağırlıklı oluyor. Bayramda akşam yemeğini hemen 6-7’ye planlamak ve zeytinyağlı sebze yemekleri ile yapmak doğru olacaktır. Yanında yoğurt ile protein alınabilir.
Et, tavuk, balıktan protein alınan öğünü de öğlene kaydırmak gerekiyor. İftardan sonra ara öğünler olabiliyor, tabii geç saatlere kalıyor. Meyve, süt, badem ya da galetadan oluşan ara öğünü yatmadan 2-3 saat önce sonlandırmak lazım.
Ramazan ve bayramlar protein ağırlıklı olduğu için bayram sonrasına öğlen ve akşam sebze olmak üzere 2- 3 günlük kısa süreli sebze detoksları planlayarak vücudu proteinden arındırıyoruz. Sebze detoksları uzun süreli olunca kas kaybı olduğu için 2-3 günlük yeterli oluyor. Bu detoksta ekmek grubunu kaldırıyoruz ve sebze gibi daha hafif beslenme planlıyoruz.
BOL BOL SU VE YÜRÜYÜŞ VAKTİ…
Ramazan boyunca yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak ve artan yağ oranını azaltmak için suya dikkat edilmesi gerekir. Genelde ramazanda su 1-1.5 litre civarında tüketiliyor ki bu çok az bir miktar.
Ramazan’dan sonra bu miktarı 2.5-3 litrelere çıkardığımızda metabolizma suyla birlikte çok hızlanıyor. Suyun içine tarçın ve zencefil gibi metabolizma hızlandıran destekleyiciler eklenebilir. Bunlar dışında metabolizma hareket ile hızlanıyor. Sabah ya da öğlen yemeğinden bir iki saat sonra yürüyüş yapılabilir.
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