Balık fiyatlarında son durum - Balık ne zaman ucuzlar?

Ekim ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden havalar balıkçıları kara kara düşündürmeye başladı. Uzun süren yaz ve bir türlü soğumayan deniz suyu sıcaklığının balıkları uzak noktalara kaçırdığını belirten balıkçılar, eğer böyle giderse, en kötü sezonlardan birinin yaşanacağını ve balık fiyatlarının zor düşeceğini açıkladılar.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, fiyatlardaki yükselişin mahsülün az olmasından kaynaklandığını belirterek, "Denizlerde hiç balık yok diyemeyiz, balık var ama istenilen düzeyde değil. Hal böyle olunca da balık fiyatları artmaya başlıyor. Bu arz talep meselesi. Balık az olduğu için biz de fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz. Bu durumdan memnun değiliz. Eğer böyle devam ederse bu sene balıkçılık gerçekten sıkıntılı...

Deniz suyu sıcaklığı hala 22 derecenin altına düşmedi. Su 22 derecenin altına düştüğü zaman bizim tabirimizle balık av veriyor." dedi.

"USKUMRU HALA VAR, GİTMEDİ"

40 yıl aradan sonra ilk kez Marmara Denizi'nde avlanan uskumrunun çok olmasa da hala denizlerde var olduğunu kaydeden Özkaya, "Yoğun ışık ve deniz kirliliğinden dolayı kaçan uskumrular yaklaşık 40 yıl aradan sonra Marmara'ya geri döndü. Bunun sebebi de, denizlerimizin eskisine oranla daha temiz olması. Şu anda da hala uskumru var, gitmedi ama tabi tıpkı diğer balık türleri gibi onu da istenilen düzeyde avlayamıyoruz" dedi.

Öte yandan balık fiyatları hakkında da kısa bir bilgi veren, Darıca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Enis İslamoğlu, vatandaşın şu an en çok hamsi ve palamuta ilgi gösterdiğini belirterek, "Vatandaş zaten en çok hamsi ve palamut seviyor. Bu aralar tam da mevsimi. Fiyatlar ise mahsül az olduğu için yükseliyor. Şu an tezgahımızda sattığımız hamsinin kilosu 18 ile 25 lira arasında. Palamutun tanesi 8, 10 ve 15 lira olarak boyutuna göre satılıyor. Lüfer 30 ile 40, sarıkanat ise 30 liradan satılıyor." dedi.

"ZAMAN, ESKİ ZAMAN DEĞİL..."

İstanbul Su Ürünleri Hali Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Başkanı İrfan Mazlum da, fiyatlardaki yükselişi havaların sıcak olmasına bağlıyor. Mazlum, geçen yıla göre tutulan balığın neredeyse yüzde 50'ye varan oranla azaldığını belirterek, fiyatların ortalama yüzde 30 ile yüzde 40 civarında yukarda olduğunu açıkladı.

Yüksek fiyatların satışları olumsuz etkilediğini kaydeden Mazlum, "Bizim için en büyük sorun deniz suyu sıcaklığı...Zaman eskisi zaman değil, mevsimler şaştı. Ekim ayının sonundayız ama hala hava güzel, hala deniz suyu sıcak. Bu durumda da balık kaçıyor. Mahsül az olduğu için de fiyatlar artmaya başlıyor. Çinekop, istavrit, lüfer, hamsi, ve yeni yeni dahil olan mezgit halkımızın en çok tükettiği, 5 kalem diye tabir ettiğimiz balık türleri. Bunlarda da ciddi azalma var. Fiyatlar bu yüzden artıyor." dedi.

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