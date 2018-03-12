STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Sezgin Çınar (xx), Vural Gül (xx)

ADANASPOR: Hayrullah (xx) - Gökhan (xx), Magaye (xxx), Berkan (xx)(Dk. 62 Bahattin xx), Oğuz Han (xx)(Dk.78 Abdulaziz x), Tevfik (xx), Mustafa (xx), Renan (xx), Koman (xx)(Dk. 8 Bekir xx), Ronei (xx), Yakup (xx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx) - Oğuzhan (xx), Nizamettin (xx), Furkan (xx)(Dk. 56 Sedat xx) Oğuz (xx), Uğur (xx), Otoo (xx)(Dk .84 Burak ), Bülent (xx), Foxi (xxx)(Dk. 66 Muhammed Ali xx), Cumali (xx), A'beka (xx)

GOLLER: Dk.84 Burak (Balıkesirspor Baltok)

SARI KARTLAR: Ronei, Renan (Adanaspor) - Foxi, Burak (Balıkesirspor Baltok)

KIRMIZI KART: Dk. 90 A'beka (Balıkesirspor Baltok)

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Balıkesirspor Baltok'ta Bülent'in ortasında net pozisyonda Furkan'ın sert şutunda kaleciyi de geçen topu Yakup çizgiden çıkarttı.

29. dakikada Balıkesirspor Baltok'ta Foxi'nin orta sahadan aşırtma vuruşunda top üstten az farkla dışarıya çıktı.

48. dakikada Adanaspor'da Mustafa Sevgi'nin köşe vuruşunda yakın mesafeden Yakup topa vuramadı.

72. dakikada Adanaspor'da Mustafa Sevgi'nin orta şut karşımı şutunda kaleci Vukuvic son anda kornere çeldi.

76. dakikada Adanaspor'da Renan Diniz'in ara pasında Magaye kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunda top kaleci Vukovic'den döndü.

85. dakikada Balıkesirspor Baltok'da Burak ile Beleck'in verkaçında Burak Çalık'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1