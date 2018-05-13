Bandırmaspor - Sakaryaspor rakamlar

Bandırmaspor ve Sakaryaspor, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Türkiye 2.Lig Play Off Çeyrek Final Beyaz Grup maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Bandırmaspor 1 puanla 3. sırada, Sakaryaspor 1 puanla 4. sırada bulunuyor. Bandırmaspor son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sakaryaspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 595. İddaa'da Bandırmaspor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sakaryaspor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bandırmaspor son hafta oynanan Kahramanmaraşspor maçında 3-2 yenildi.

Sakaryaspor, Nazilli Bld. karşılaşmaında 3-0 yenildi.