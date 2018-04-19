Türkiye'de kart kullanıcılarının giderek bilinçlendiğini vurgulayan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, şöyle konuştu:
“Türkiye kartlı ödemeler sektöründe dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri. Bankalar tarafından sunulan güçlü teknolojiler, Türkiye'yi banka ve kredi kartı dolandırıcılığı konusunda dünyanın en güvenli ülkelerinden biri haline getirdi. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, kurduğumuz bu gelişmiş sistemlerin hiçbiri kart kullanıcılarının kendi iradesiyle dolandırıcılarla paylaştığı kart bilgilerini koruyamaz. Dolayısıyla kart kullanıcılarını bilinçlendirme konusunda daha gidecek yolumuz var. Bu, bankacılık sektörünün yanı sıra ilgili tüm paydaşlarla ortak yürütülmesi gereken, sürekli ve uzun vadeli bir mücadeledir. Bu noktada BKM olarak eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar ve projeler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz.”
DAHA GÜVENLİ ÖDEME İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kart kullanıcıları, birkaç basit adımla kartlı ödeme işlemlerini daha güvenli hale getirebilir.
İşte POS kullanımı, ATM ve internette gerçekleştirilen işlemleri daha güvenli kılmak için dikkat edilmesi gerekenler:
POST KULLANIMINDA
1- Kartınızı ödeme yapmak için verdiğinizde POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden, ödeme yaptıktan sonra kartı geri aldığınızdan ve kart numaranızın not edilmediğinden emin olun.
ATM'LERDE
2- ATM'lerde işlem yaparken tanımadığınız kişilerden yardım almayın, işlem yaptığınız ATM'de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphe duyarsanız derhal bankanıza haber verin.
3- Kartınızın, çekmek istediğiniz paranızın ATM'de sıkışması durumunda kendi telefonunuzdan derhal bankanızı arayın, kartınızı kapattırmadan ATM başından ayrılmayın. Bu tip durumlarda size yardımcı olmak isteyen kişilere karşı dikkatli olun. ATM'de şifrenizi girerken dışarıdan görünmemesine özen gösterin.
KART KULLANIMINDA
4 -Kredi/banka kartı ile yapılan alışverişlerde iş yerinin düzenlediği satış belgesini inceleyerek üzerinde yer alan bilgilerin (alışveriş tarihi - kart sahibi - alışveriş tutarı) doğruluğunu mutlaka kontrol edin.
5- Kredi kartı ekstreleri ve hesap hareketlerinizi düzenli olarak kontrol ederek tarafınızca yapılmayan ya da hesabınıza yansımayan işlem tespit etmeniz durumda hemen bankanızla irtibata geçin.
6- Acil durumlarda hızlıca ulaşmak için banka telefon numaralarını telefonunuza kaydedin.
7- Kart şifrenizi en yakınlarınız ve banka personelleri de dâhil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmayın.
İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE
8- Alışveriş yaparken bilinen ve güvenilir siteleri tercih edin. İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna sitenin adresini yazarak siteye giriş yapmaya özen gösterin.
9- İşlemlerinizi güncel anti-virüs yazılımları ile korunan, güvendiğiniz cihazlar (hem cep telefonu hem de kişisel bilgisayar) üzerinden gerçekleştirin. Girmek istediğiniz sitenin adresini tarayıcınıza kendiniz yazarak bu tarz bağlantıların içlerine gizlenmiş zararlı yazılımları önleyebilirsiniz.
10- SMS, e-posta ve sosyal medya üzerinden yönlendirildiğiniz veya arama motorları üzerinden giriş yaptığınız web sitelerinin adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olun ve sertifikalarını mutlaka kontrol edin.
11- Bankalara aitmiş görüntüsü verilen sitelere, banka logosu ve adı kullanılsa bile kart ve kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalara itibar etmeyin, kart ve kişisel bilgilerinizi girmeyin.
12- Sosyal paylaşım sitelerini kullanıp sizden güvenlik açısından kritik bilgileri (Kart bilgisi, şifre, telefonunuza gelen onay kodu, ürettiğiniz tek kullanımlık şifre vb.) almayı deneyen dolandırıcılara dikkat edin.
13- İnternet ortamında bir kişinin kendisini tanıttığı kişi olduğundan emin olmak son derece zor olduğundan güvenliğiniz açısından önemli bilgileri bu kişilerle kesinlikle paylaşmayın.
ŞİFRELERİNİZİ VE KART BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN
14- Telefonla arayıp kendini polis, savcı, bankacı veya sigortacı olarak tanıtan veya “Tebrikler ödül kazandınız!” diyerek sizden kişisel veya bankacılık bilgilerinizi isteyen kişilere karşı dikkatli olun ve bilgilerinizi asla paylaşmayın.
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