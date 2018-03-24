Banvit: 71 - Muratbey Uşak: 58
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Can Mavisu
Banvit: Rautins 12, Thomas 14, Vidmar 8, Taylor 6, Caloiaro 2, Şehmus Hazer 4, Kulig 12, Tolga Geçim 5, Erkin Şenel 2, Rıdvan Öncel 6, Ragıp Berke Atar
Muratbey Uşak: Şafak Edge 11, Ofoegbu 10, Watson 3, Carmichael 9, Hamilton 8, Solomon 8, Tayfun Erülkü 7, Miller 2
1. Periyot: 17-21
Devre: 37-27
3. Periyot: 55-43
Banvit sahaya ''Bu maç sensiz olmaz'' ve ''Sporda şiddete dur de'' pankartıyla çıktı.
Maça Thomas ve Rautins'in sayılarıyla başlayan Banvit, 3. dakikayı 9-5 önde geçti. Watson, Şafak Edge, Ofoegbu ve Hamilton ile pota altında etkili olan Muratbey Uşak, 4. dakikada eşitliği sağladı: 9-9. Konuk ekip sert savunmasının yanında, Carmichael'in sayılarıyla da 6. dakikada 16-11 öne geçti. Kalan bölümde kontrolü elinde tutan Muratbey Uşak ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe etkili başlayan Banvit, Tolga Geçim ve Rıdvan Öncel'in sayılarıyla 6-0'lık bir seri yakalayarak 12. dakikada skoru 23-21'e getirdi. Banvit'in top kayıplarını Solomon ile iyi değerlendiren Muratbey Uşak, 13. dakikada tekrar öne geçti: 23-25. Vidmar, Thomas, Kulig ve Taylor ile sayı üreterek 14-0'lık seri bulan ve rakibine 6 dakika sayı imkanı vermeyen Banvit, devrenin bitimine 17 saniye kala skoru 37-25'e getirdi. Turuncu-yeşilli ekip soyunma odasına 10 sayı farkla 37-27 önde gitti.
Muratbey Uşak takımı 3. periyoda Şafak Edge, Solomon, ve Ofoegbu'nun sayılarıyla başladı. Banvit'te Taylor, Rautins ve Kulig dış atışlarda ve boyalı alanda başarılı oluca 25. dakika 47-36 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. Banvit sert savunmasıyla sayı üstünlüğünü bu periyotta da korudu ve son çeyreğe de 55-43 önde girdi.
Final periyoduna 5-0'lık bir seriyle başlayan Muratbey Uşak, 35. dakikada skoru 60-51'e getirse de son iki dakikada Caloiaro, Kulig ve Rıdvan Öncel ile sayılar bulan Banvit, salondan 71-58 galip ayrıldı.
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