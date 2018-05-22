Barack ve Michelle Obama Netflix için program yapacaklar

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Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski first lady Michelle Obama, dijital film ve dizi platformu Netflix anlaşmaya imza attı. Obama çifti, Netflix için birçok formatta program hazırlayacaklar.

Amerika merkezli Netflix şirketinden yapılan açıklamada anlaşmanın uzun süreli olduğu belirtildi.

Michelle Obama da "Barack ve ben hikaye anlatıcılığın gücüne inanmışızdır, bu bize hep ilham verdi" dedi.

Çiftin yapacağı program formatlarının bazıları belgesel, bazıları, konuklu TV programı formatında bazıları da senaryosu önceden yazılmış dizi formatları olacak.

Obamalar daha önce Netflix'e programların yapımı için Higher Ground Productions isimli şirketi kurmuştu.

- Getty Images

Eski ABD Başkanı Obama ise "Devlet hizmetinde olmanın en keyifli yanlarından biri de hayatın her kesiminden büyüleyici insanlarla tanışmak, onlara, tecrübelerini daha geniş bir kitleye ulaştırmalarında yardımcı olmak" derken Netflix ile anlaşmalarının çok heyecan verici olduğunu belirtti.

Obama, hazırlayacakları programlarda 'yetenekli, ilham verici ve yaratıcı' seslere yer vereceklerini de ekledi.

Obamalarla Netflix arasında görüşmelerin olduğu yönünde haberler bu yılın başlarına doğru medyadayu çıkmaya başlamış, New York Times ise Obama'nın sağlık sigortası, iklim değişikliği ve göç konularında tartışma programı yapması yönünde bir fikir üzerinde görüşüldüğünü aktarmıştı.

Netflix'in İçerik Şefi Ted Sarandos bu konuda ayrıntı vermedi ancak, "O müthiş hikaye anlatma yeteneklerini sergilemek için Netflix'i seçtikleri için çok gururluyuz" dedi.

Dijital platform dünya çapında yaygınlaşırken, 2017 sonunda 117 milyon üyeye ulaştı.

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