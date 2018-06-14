İlki 1937’de çekilen “Bir Yıldız Doğuyor” (A Star is Born) adlı filmin 1976’da çekilen üçüncü versiyonunda başrolü üstlenen Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Barbra Streisand, oyuncu Bradley Cooper’ın başrolünü pop yıldızı Lady Gaga ile paylaştığı “Bir Yıldız Doğuyor” filminin fragmanını beğendiğini açıkladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sinemalarda ekim ayında gösterime girecek film için Streisand şöyle konuştu:

“Bu hikâye her zaman beğenilmiştir. 2018’de de beğenilecektir. Herkes hikâyenin sonunu biliyor ama oraya nasıl ulaşıldığı her zaman merak konusu oluyor.”

Kariyeri düşüşe geçen bir müzik starıyla yıldızı yeni parlayan bir müzisyenin aşkını anlatan “Bir Yıldız Doğuyor”un ilk versiyonunu William A. Welmann yazmış ve yönetmişti.

"HİÇ TACİZE UĞRAMADIM"