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Barcelona'da Arda Turan'ın yeri Fransız yıldızla doluyor...

Sport Gazetesi'nin haberine göre; Barcelonalı yıldızlar Lionel Messi, Coutinho ve Suarez, yönetimle görüşüp Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann'ın takıma transfer edilmesini istedi. Oyuncuların bu isteği üzerine harekete geçen Barça yönetimi, gelecek sezon Griezmann'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

SERBEST KALMA BEDELİ 465 MİLYON LİRA

Fransız yıldız için kulübü Atletico Madrid'in belirlediği 465 milyon TL'lik rakamı ödemeye hazır olan Barcelona, Arda Turan'dan boşalan '7' numaralı formayı da Griezmann'a verecek. Atletico Madrid formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Griezmann, 16 gol atıp 10 da asist yaptı.