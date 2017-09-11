Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup karşılaşmasında İspanyol futbol devi Barcelona ile İtalya'nın köklü kulübü Juventus karşılaşacak. Maçı bekleyen taraftarlar, karşılaşma öncesinde bekleyişini sürdürüyor. Peki Barcelona - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Barcelona - Juventus maçına dair detaylar...
BARCELONA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Milyonlarca futbolsever tarafından büyük heyecanla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında Barcelona ve Juventus karşılaşacak. 12 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Mücadelede Slovenyalı tecrübeli hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak.
● İki takım şimdiye kadar 13 kere karşılaştı.
● İkili arasında oynanan 13 maçta 5 kere Juventus, 4 kere Barcelona kazandı. 4 maç ise berabere sonlandı.
● Barcelona ve Juventus arasında oynanan son karşılaşmada hazırlık maçında Barcelona 2-1 kazandı.
● Barcelona ile Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıkları son maçta 0-0 berabere kaldı.
● Form durumlarına bakıldığında ise, iki takım da oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
SON MAÇ KADROLARI
Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Pique, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Luis Suarez, Lionel Messi, Gerard Deulofeu
Juventus: Wojciech Szczesny, Medhi Benatia, Daniele Rugani, Stephan Lichtsteiner, Miralem Pjanic, Douglas Costa, Blaise Matuidi, Kwadwo Asamoah, Stefano Sturaro, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic
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