Barcelona Las Palmas maçı öncesinde ve sonrasında neler yaşandı? Barcelona La Liga'da kalacak mı?

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Eski Barcelonalı Oleguer ise Pique için "Onun yaptığı tabii ki cesurca. Hepimiz biliyoruz ki bu tip yorumlara olumlu ya da olumsuz tepkiler olur. Düşüncesinin ne olduğunun önemi yok, sadece onu açıklaması bile oldukça cesurca ve çok değerli." ifaadelerini kullanmıştı.