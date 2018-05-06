İspanya'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'i Camp Nou'da ağırlıyor. Maç BeIN Sports 2 kanalında yayınlanıyor.
BARCELONA - REAL MADRID
STAT: Camp Nou
SAAT: 21:45
HAKEM: Alejandro Hernandez
KANAL: BeIN SPORTS 2
BARCELONA: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Andres Iniesta, Coutinho, Suarez, Messi
TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde
REAL MADRID: Navas, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema, Ronaldo
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane
İSTATİSTİKLER (OPTA)
Barcelona ile Real Madrid, resmi maçlardaki 238'inci El Clasico'ya çıkıyor. İki takım arasında daha önce oynanan 237 karşılaşmanın 95'ini Real, 93'ünü Barça kazandı (49B).
Camp Nou'da Real Madrid'i üç maçtır yenemeyen Barça (1B 2M), rakibini en son Mart 2015'te mağlup etmeyi başardı (2-1).
Real Madrid, El Clasico tarihinde 400 gole ulaşan ilk taraf olmak için sahaya çıkıyor (399-387).
Barcelona'nın iç sahada Real Madrid'den (49G 18B 20M) daha fazla yendiği sadece dört takım var: Espanyol (66), Athletic (61), Real Sociedad (60) ve Sevilla (57).
Mayıs 2008'den (Real Madrid) bu yana ilk kez iki taraftan biri El Clasico'ya şampiyon unvanıyla çıkıyor.
La Liga'da oynanan son 20 maçta Real'e gol atan Barça, El Clasico tarihinin en uzun ikinci serisini yaşıyor (22 maç; 1959-1969 arası Real Madrid).
El Clasico tarihinde tüm kulvarlarda (25) ve La Liga'da (17) en fazla gol atan oyuncu Lionel Messi.
El Clasico'lard Barcelona filelerini 17 kez havalandıran Cristiano Ronaldo (17), en golcü Real oyuncusu olan Alfredo Di Stefano'yu (18) yakalayabilir.
La Liga'da Real'i konuk ettikleri son dört El Clasico'da gol atamayan Lionel Messi, rakibi önündeki en uzun iç saha kuraklığını yaşıyor.
Ernesto Valverde, Zinedine Zidane'la karşılaştığı altı maçın beşini kaybetti ancak tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında aldı (Aralık 2017'de 3-0).
İspanya Süper Kupası'nda Real'e kaybeden Valverde, üst üste iki iç saha maçında El Clasico kaybeden ilk Barça çalıştırıcısı olabilir.
Barça deplasmanında üç maçtır kaybetmeyen Zidane (2G 1B), Miguel Munoz'un (1962-1965 arası 4G) ardından rakibine dış sahada üst üste dört maçta yenilmeyen ilk teknik direktör olabilir.
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