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"2002-2010 arasında 1000'den fazla insanın hayatını kurtardım. Onlar yaşama döndüğünde ben yeniden doğmuş gibi mutlu oldum. Ancak bir hala-yeğeni kurtaramadım. Çok çabaladım, yetişemedim. En büyük üzüntümdür. Bazen rüyama giriyorlar, çok kötü uyanıyorum."