Barış Üregül ile Asya Engin ayrıldı mı?

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Asya Engin, Tarık Akan'ın 16 Eylül'deki anmasına da katılmamış, sosyal medya hesabında usta sanatçı ile ilgili duygusal bir mesaj paylaşmıştı: "Herkesin hayatından bir Tarık Akan geçti. Ne mutluyum ki, bana değdi. Tanıdıkça bir kez daha hayran olduğum bana gerçek bir sevgiyle elini uzatan adam..."