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"ESKİDEN GEZİP TOZAN BİR İNSANDIM"

Oyuncu Deniz Baysal’la 1.5 yılı aşkın süredir birliktesiniz. Dışarıdan bakıldığında oldukça romantik bir profil çiziyorsunuz. Baysal’dan öncesi ve sonrası olarak hayatınızın değişimini nasıl yorumlarsınız?

Biz romantik bir çift olarak görünüyoruz ama bir yandan da birlikteyken sadece ikimiz olsak bile çok eğlenen bir çiftiz. Hatta eğlence bizim ilişkimizin olmazsa olmazı diyebiliriz. Ben eskiden daha gezip tozan bir insandım, şimdi daha çok evde vakit geçirmeyi seven bir insan oldum.