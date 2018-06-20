'Kolpa Grubu’nun vokalisti Barış Yurtçu, HT Magazin'den Arif Hür'ün sorularını yanıtladı. "Aşk tam deli işi" diyen ünlü şarkıcı, sevgilisi Deniz Baysal ile ilişkilerinin evlilik yolunda gittiğini anlattı.
'Kolpa Grubu’nun vokalisti Barış Yurtçu, şu sıralar Cem Karaca’ya saygı albümünde yorumladığı ‘Bu Son Olsun’ adlı şarkıyla gündemde. Kolpa’nın ‘Evet Aynen’ adlı single’ıyla da adından söz ettiren Yurtçu’yla buluşup müzikten ünlü oyuncu Deniz Baysal’la yaşadığı aşka kadar uzanan bir sohbete koyulduk...
‘Merhaba Gençler 2018’ albümünde Cem Karaca’nın ‘Bu Son Olsun’ şarkısını seslendirdiniz. Geri dönüşler nasıl?
Özellikle vokal açısından çok dikkat etmemiz gereken bir şarkıydı. Cem Karaca gibi büyük bir ismin şarkısının hakkını vermemiz lazımdı. Eleştiriler olabileceğini tahmin etmiştik ama hiç kötü yorum almadık şimdiye kadar. Aksine hep olumlu yorumlar var. Bu da bizi çok sevindirdi.
Şarkıya klip de çektiniz. Nasıl bir klip oldu?
Klipte minik bir bebeği olan bir adam, sokakta karşısına çıkan insanlara mutluluk ve umut dağıtıyor. Paralelinde de Ses Tiyatrosu’nda çekilmiş performans görüntülerimiz var. Hikâyesi olan, baktıracak bir klip çektik.
Cem Karaca’yı nasıl tanımlarsınız?
Çok büyük bir yorumcu. Türkiye’nin müzikal geleceğini değiştiren altın kuşağın en önemli isimlerden. Hep hayranlıkla dinlediğimiz, karakteri ve duruşuyla da bizlere örnek olan tam anlamıyla bir sanatçı.
Kimileri ‘Kolpa’yı pop kimileri de rock grubu olarak tanımlıyor. Siz nasıl tanımlarsınız?
Biz pop-rock yapıyoruz. Hiçbir zaman “Biz rock grubuyuz” demedik.
Geçtiğimiz günlerde söyleşi gerçekleştirdiğim Pinhani Grubu, “İçinde arabesk öğeler barındırmayan şarkılar tutmuyor” çıkışında bulundu. Siz bu yoruma katılıyor musunuz?
Ülkemizde arabesk tarzının sevildiği bir gerçek. Ama arabesk öğeleri olanlar dışında hiçbir şarkı tutmaz demek yanlış olur. Bunun bir sürü ters örneği var. Bazı isimler arabeskin avantajını kullanarak hep bu yönde, ticari amaçlı şarkı yapıyor. Bu da bize biraz kolaycılık gibi geliyor.
Barış Yurtçu, “Gençlerin duygularına, hislerine dokunan sözler yazıyor ve şarkılar seslendiriyoruz. Kolpa’nın dinamik bir grup olması enerji olarakonlara da yansıyor” diyor.
"ESKİDEN GEZİP TOZAN BİR İNSANDIM"
Oyuncu Deniz Baysal’la 1.5 yılı aşkın süredir birliktesiniz. Dışarıdan bakıldığında oldukça romantik bir profil çiziyorsunuz. Baysal’dan öncesi ve sonrası olarak hayatınızın değişimini nasıl yorumlarsınız?
Biz romantik bir çift olarak görünüyoruz ama bir yandan da birlikteyken sadece ikimiz olsak bile çok eğlenen bir çiftiz. Hatta eğlence bizim ilişkimizin olmazsa olmazı diyebiliriz. Ben eskiden daha gezip tozan bir insandım, şimdi daha çok evde vakit geçirmeyi seven bir insan oldum.
Nasıl tanışmıştınız?
Menajerimiz ortaktı. Onun vasıtasıyla tanıştık. Kendisi Deniz’e benden bahsetmiş, bana da ondan. Demek ki yakıştırdı bizi.
Ufukta evlilik var mı?
İlişkimiz o yöne doğru gidiyor ama hayat bu. Son dakikaya kadar kesin konuşmamak lazım. Şu an için değil ama bu şekilde giderse öyle bir düşüncemiz var tabii ilerisi için. Ben düğünümüzün sahilde olmasını çok istiyorum. Gün batımı ve az sayıda konuk.
"AŞK TAM DELİ İŞİ"
Romantik biri misinizdir?
Evet öyleyim sanırım. Dışarıdan çok sert dururum ama bayağı duygusalım kendi içimde. Bunu beni iyi tanıyanlar anlayabilir sadece. Aşk aslında birbirini tam anlayamama, çözememe durumu bence. Çözünce de bitiyor zaten. Ve insana “Asla yapmam” dediklerini yaptıran bir duygu. Aslında tam deli işi. Akıl baştan gidiyor.
"GALATASARAY'A ŞARKI YAPTIK"
Bu yıl içerisinde başka projeleriniz olacak mı?
Eylül-ekim ayları için yeni bir şarkı hazırlığındayız. Sanırım eski Kolpa şarkılarına dönüş olacak. Bir slow şarkı hazırlıyoruz. Bunun haricinde Spor Toto Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’a şampiyonluk şarkısı yaptık. Adı ‘Bugün Günlerden Galatasaray’. Yakında piyasada olacak.
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