“Baş dönmesi” deyip geçmeyin!

Yaz sıcakları vertigolu hastaları vuruyor. Özelikle deniz tatiline gidenlerde sık rastlanan vertigo, yani baş dönmesi basit gibi görünse de, tatilinizi zehir edebilir.

ÖNEMLİ OLAN ALTTA YATAN NEDENİ BULMAK...

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Karlı, vertigoda önemli olanın altta yatan nedeni bulmak olduğuna dikkat çekiyor. En sık görülen nedenin, iç kulakta yer alan denge kristallerinin yerinden oynaması olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Necdet Karlı, “Denizde yüzerken yapılan ani baş ve boyun hareketleri kulak içinde bulunan denge kristallerinin yerinden oynamasına neden oluyor. Bu da vertigoya yol açabiliyor. Denizde veya havuzda dalmak da gerek kulağa su kaçması gerekse de basınç nedeni ile baş dönmesini tetikleyebiliyor. Ayrıca kalabalık havuzlarda yüzmek kulak enfeksiyonu riskini artırıyor; bu hastalıkta da vertigo ortaya çıkabiliyor” diyor.

VERTİGOLU HASTALAR DİKKAT!

Prof. Dr. Karlı, yaz döneminde sıcak ve deniz nedeniyle vertigolu hastaların dikkatli olması gerektiğini belirterek, özellikle aşırı sıcaklar nedeniyle vücuttan atılan sıvı ve minerallerin yerine konmamasının baş dönmelerini tetikleyebileceğine veya artırabileceğine dikkat çekiyor. Necdet Karlı, “Bu nedenle hastaların mutlaka yeterli miktarda sıvı, özellikle de su tüketmeleri gerekli. Su ile birlikte (maden suyu gibi içecekler ile) gerekli mineraller de alınmalı. Özellikle sıcak günlerde günlük 1,5 litre civarında su tüketimi terleme ile kaybettiğimiz sıvının yerine konmasını sağlar ve vertigo ataklarının azaltılmasında yardımcı olur” diye konuşuyor. Tansiyona da dikkat çeken Karlı, baş dönmesi ile birlikte gözlerde kararma, yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkarsa, mutlaka tansiyonun ölçtürülmesi gerektiğini vurguluyor.

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