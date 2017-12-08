Başak Dizer kıskandı Kıvanç Tatlıtuğ sildi

Sosyal medyada Sheila Jorda isimli bir güzeli takibe alan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer’den veto yedi. Takvim'in haberine göre, eşinden veto yiyen Kıvanç Tatlıtuğ Sheila Jorda'yı sildi.

Sosyal medya hesabını çok sık kullanmayan Kıvanç Tatlıtuğ, hafta içi ilginç bir hamlede bulundu. Oyuncu, Sheila Jorda adlı bir kullanıcıyı Instagram hesabından ekledi. Bunun ardından Sheila Jorda da yakışıklı oyuncuyu arkadaş listesine ekleyerek karşılık verdi.

Ancak ikilinin bu takipleşme macerası kısa sürdü. Çünkü Kıvanç Tatlıtuğ, bu durumun üzerinden çok geçmeden Sheila Jorda’yı takipten çıkardı. Kıvanç Tatlıtuğ’un bu hareketi ‘Eşi Başak Dizer mi kıskandı?’ yorumlarına neden oldu. Sheila Jorda ise yakışıklı oyuncuyu Instagram hesabından takip etmeye devam ediyor.