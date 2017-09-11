Başakşehir'de Mahmut Tekdemir şoku

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe ile oynadığı lig maçında, oyuncumuz Mahmut Tekdemir yaşanılan bir ikili mücadele sonucu elinin üzerine düşerek, maça bandaj ile devam etmiştir. Maçın hemen ardından yapılan tetkiklerde, Mahmut Tekdemir'in sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz, kendisine özel yapılan atel ile yarından itibaren takım antrenmanlarına katılabilecektir" ifadelerine yer verildi.

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