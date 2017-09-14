Başakşehir Ludogorets Maç Sonucu - UEFA Avrupa Ligi

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında konuk ettiği Bulgaristan ekibi Ludogorets ile golsüz berabere kaldı. Avrupa Ligi gruplarında ilk kez mücadele eden turuncu-lacivertliler, 90 dakika boyunca girdiği birçok gol pozisyonunda, Ludogorets'in katı savunmasını aşamadı.
Grupta oynanan diğer maçta ise Sporting Braga, 1-0 geriye düştüğü maçta Hoffenheim'ı deplasmanda Joao Teixeira ve Dyego Sousa'nın golleriyle 2-1 yendi.
Ayrıntılar birazdan...
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MAÇTAN NOTLAR
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk eden Medipol Başakşehir'de, sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir kadroya alınmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynanan lig maçında sakatlanan ve sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edilen Mahmut'un yerine Gökhan İnler'e ilk 11'de şans verdi.
Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden teknik direktör Abdullah Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Visca, Elia ve Mossoro görev alırken, forvette Adebayor forma giydi.
Mert Günok, Alparslan Erdem, Da Costa, Kerim Frei, İrfan Can Kahveci, Mevlüt Erdinç ve Napoleoni yedek kulübesinde yer alırken, Tunay Torun ve Mehmet Batdal ise kadroya alınmadı. Sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz ise kadroda yer almadı.
CAİCARA ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNADI
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Junior Caicara, eski takımı Ludogorets'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı. 2012-2015 yılları arasında üç sezon Ludogorets forması giyen Caicara, sonrasında Alman ekibi Schalke 04'e, 2016-2017 sezonu devre arasında da Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu. Caicara, Ludogorets ile 3 Bulgaristan Ligi ve 1 Bulgaristan Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
DİMİTROV 6. MAÇINDA
Bulgar ekibinde Ağustos ayında göreve getirilen teknik direktör Dimitar Dimitrov, Medipol Başakşehir karşısında takımını sahaya, Broun, Cicinho, Moti, Plastun, Natanael, Goralski, Abel, Dyakov, Lukoki, Wanderson, Paulo ilk 11'iyle sürdü. Dimitrov, Ludogorets'in başındaki altıncı resmi maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı. Bulgar teknik adam yönetimindeki Ludogorets, Bulgaristan Ligi'ndeki 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Yenilgi ise yaşamadı.
LUDOGORETS'TE MARCELİNHO CEZALI
Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'te, Medipol Başakşehir'e karşı kart cezalısı Marcelinho kadroda yer almadı. Orta sahada görev yapan Brezilyalı oyuncu, Ludogorets'in önemli isimleri arasında yer alıyordu.
TRİBÜNLER YARI YARIYA DOLDU
Medipol Başakşehir ile Ludogorets arasında oynanan maça taraftarların ilgisi düşük kaldı. Toplam 17 bin 500 bin seyirci kapasiteli 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaklaşık 8 bin turuncu-lacivertli taraftar tribündeki yerini aldı. Karşılaşmayı yaklaşık 120 Bulgar taraftar da tribünden takip etti.
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