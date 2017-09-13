Başakşehir Ludogorets maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? UEFA Avrupa Ligi

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Bulgaristan takımı Ludogorets ile mücadele edecek. C Grubu'nda Braga, Ludogorets ve Hoffengeim ile karşılaşacak olan temsilcimiz Başakşehir, gruba iyi başlamak için rakibi karşısında tüm kozlarını ortaya koyacak. Peki, Başakşehir - Ludogorets maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...

BAŞAKŞEHİR - LUDOGORETS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları başlıyor. Başakşehir - Ludogorets maçı 14 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. 3. İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Stefan Johannesson düdük çalacak. Johannesson'ın yardımcılıklarını Fredrik Nilsson ve Magnus Sjöblom yapacak.

MOSSORO YETİŞİYOR

Medipol Başakşehirde hafif sakatlığı nedeniyle Süper Ligde Fenerbahçe ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Brezilyalı futbolcu Mossoro, Ludogorets mücadelesinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan ve sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edildiği açıklanan Mahmut Tekdemirin ise kadroda olması beklenmiyor.

AVRUPA'DAKİ 11. MAÇ

Medipol Başakşehir, Ludogorets ile karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 11. maçına çıkacak.

Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberliği bulunan turuncu-lacivertliler, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmak istiyor.

AVRUPA KUPALARINDAKİ MAÇLAR

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı.

Play-off turunda ise Shakhtar Donetsk ile eşleşen turuncu-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetmişti.

2015-2016 sezonunda, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti.

Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalmış, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçmişti.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 mağlup olmuş, deplasmanda ise rakibiyle 2-2 berabere kalarak elenmişti. Başakşehir, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmıştı.

HEDEF 2. GALİBİYET

Abdullah Avcı'nın ekibi, sahasında Ludogorets'i mağlup ederek, Avrupa kupalarındaki ikinci galibiyetini de almaya çalışacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında sahasında oynadığı 2. maçta (2-0) elde etmişti.

EN GOLCÜ İİM VİSCA

İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 10 maçta fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 17 gol gördü.

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 4 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip ediyor.

Medipol Başakşehir'in diğer 3 golüne ise Doka, Emre Belözoğlu ve Adebayor imza attı.

Turuncu-lacivertli ekibin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü, 2015-2016 sezonunda AZ Alkmaar ile yapılan ikinci maçta Doka, atmıştı.

GRUPLARDA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde 12 grupta ilk iki sırayı alacak 24 takım, adlarını son 32 turuna yazdıracak.

Gruplardan çıkan takımlara, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan 8 ekip eklenecek.

Son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkan takımlar, finale kalma mücadelesi verecek.

Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu finaline, 16 Mayıs 2018'de Fransa'nın Lyon şehriyle aynı adı taşıyan stat ev sahipliği yapacak.