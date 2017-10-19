Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hoffenheim - Başakşehir maçı canlı izle!

UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, Alman ekibi Hoffenheim'e konuk oluyor. Gruptan çıkmak için önemli bir maç olan karşılaşmada Başakşehir 3 puan alarak iddiasını sürdürmek istiyor. Peki Hoffenheim - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maça dair detaylar...
HOFFENHEIM - BAŞAKŞEHİR
Rhein Neckar Arena'da oynanacak karşılaşmada Rus hakem Aleksey Eskov görev yapacak. Eskov'un yardımcılığını Dmitriy Mosyakin ve Igor Demeshko yapacak. Türkiye saatiyle bu akşam 22:05'te başlayacak olan karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından canlı oalrak izlenebilecek.
- İki takım tarihlerinde ilk defa karşı karşıya geliyor.
- Başakşehir, Avrupa Ligi'nde grupta 1 puanla 3. sırada yer alıyor.
- Hoffenheim, Avrupa Ligi'nde henüz puan kazanamadı ve grupta 0 puanla sonuncu sırada.
- Hoffenheim, Avrupa ve ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Başakşehir, Avrupa ve ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Hoffenheim, Avrupa ve ligde oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.
- Başakşehir, Avrupa ve ligde oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.
- Başakşehir, Avrupa'da çıktığı 6 deplasman maçında galibiyet alamadı.
- Hoffenheim'de Avrupa'da en golcü oyuncular arasında birer golle Pavel Kaderabek ve Sandro Wagner bulunuyor.
- Başakşehir'de Avrupa'da en golcü oyuncu konumunda attığı 1 golle Emre Belözoğlu bulunuyor.
SON MAÇ KADROLARI
Hoffenheim: Oliver Baumann, Nico Schulz, Stefan Posch, Pavel Kaderabek, Lukas Rupp, Eugen Polanski, Havard Nordtveit, Kevin Vogt, Mark Uth, Steven Zuber, Andrej Kramaric
Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Manuel da Costa, Marcio Mossoro, Edin Visca, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç, Eljero Elia
SAKAT - CEZALILAR
Hoffenheim: Adam Szalai, Rpbert Zulj, Ermin Bicakcic, Serge Gnarby
Başakşehir: Egemen Korkmaz, Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Manuel de Costa, Aurelien Chedjou, Marcio Mossoro
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