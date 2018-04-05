Başbakan Binali Yıldırım havalimanında açıklama yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek hakkındaki istifa iddialarına ilişkin; ''İddialar Ankara'da bitmez. Arkadaşımız görevinin başındadır. Bakanlar Kurulu'nda kimi ne zaman değişiklik yapacağımıza karar verdiğimiz de yaparım ama gündemimizde böyle bir konu yok.'' ifadelerini kullandı.

MACRO'NUN MÜNBİÇ'E 50 ASKERİNİ DAHA GÖNDERDİĞİ İDDİASI

"Bizim hassasiyetimiz bellidir. İster Münbiç olsun, ister Fıratın doğusu ister batısı olsun, terör tehditi var olduğu müddetçe biz o bölgelerde hiçbir şekilde taviz vermeyiz. Bu mücadeleyi sürdürürüz. Kimin geldiğinin çok önemi yok. Herkez buraya hevesleniyor. Bu gelenler burası kimin burasın sahipleri kim diye sormuyorlar. Buranın sahipleri belli, bu insanlar burada köle muamelesi görüyor. Bu adamlar bırakında kendi memleketlerinde yaşasın, geleceklerine kendileri karar versin.''

İSTANBUL' DAKİ HASTANE YANGINI

Başbakan Yıldırım, Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin; "32 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledildi. Diğer hastaların nakli de yapılıyor. Herhangi bir etkilenen söz konusu değil" dedi.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ SALDIRI

Başbakan Yıldırım, ''Bu olayla ilgili adli ve idari süreç başlamış durumda. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İlim irfan yuvasında böyle bir olayın yaşanması çok vahim bir durum. Bütün bunlar kapsamlı bir şekilde araştırılacaktır.'' şeklinde konuştu.

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