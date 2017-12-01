Başbakan Binali Yıldırım "Ayla" filmini izledi

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin Oscar'a "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı olan "Ayla" filmini, Kore gazileriyle izledi.

AA'nın haberine göre Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Çukurambar semtinde bir alışveriş merkezindeki sinemaya geldi.Alışveriş merkezine gelişinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından karşılanan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, birlikte sinema salonuna geçti. Başbakan Yıldırım ve eşi, daha sonra salondaki 68 Kore gazisi ve yakınlarıyla Kore Savaşı sırasında yaşanan olaydan esinlenilerek çekilen "Ayla" filmini seyretti.

Filmi izleyenler arasında, yönetmen Can Ulkay, oyunculardan İsmail Hacıoğlu ve Murat Yıldırım ile Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo da yer aldı.Başbakan Yıldırım, filmi izledikten sonra beraberindekilerle sinemanın yan tarafındaki kafede çay içti.