Başbaban Binali Yıldırım'dan son dakika Afrin Zeytin Dalı Harekatı açıklaması geldi. Başbakan Yıldırım, PYD-PKK'lı teröristlerin Kilis'te camiye yönelik roketli saldırısıyla ilgili olarak, "Hemen arkasından gereken karşılık verildi. Bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi" dedi. ABD'nin terör örgütüne desteğine sert tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "NATO'da birlikte olduğumuz bir ülkenin NATO sınırlarını korumak gerekirken sınırları hedef alan silahlı oluşumlara örtülü destek, açık destek vermesi akla ziyan bir iştir. Asla kabul edilemez. Biz, İran'dan Akdeniz'e, Irak, Suriye, güney hududumuz boyunca 1350 kilometre boyunca hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. İster Fırat'ın doğusu olsun ister Fırat'ın batısı olsun" dedi.
"300'DEN FAZLA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Başbakan Yıldırım, Afrin harekatında şu ana kadar terör örgütünün 300'den fazla üyesinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Başbakan Yıldırım şunları söyledi:
Bugün 6. günü. Bu operasyon başlarsa Türkiye ekonomisi krize girecek. Büyük sıkıntılar yaşacağız, gibi kara propagandalar yaptılar. Burada milletime açık bir şey söylüyorum. Türkiye 40 yıldır buna benzer operasyonlar yapıyor. Biz bu mücadeleyi hem yurt içinde hem yurt dışında gerçekleştiriyoruz. Ekonomimiz terör mücadeleleleri ile, sınır ötesi operasyonlarla hiçbir şekilde etkilenmez. Yeni yatırım yapmak isteyen yeni yatırımını yapar. Çanakkale 1915 Köprüsü tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye bir yandan vatandaşının huzurunu sağlarken diğer yandan da terör örgütleri ile amansız mücadelesini sürdürüyor. Dün Kilis'te akşam namazında operasyondaki askerlerimize Mehmetçiklerimize kahraman güvenlik kuvvetlerimize duasını yaparken bu alçaklar, roket atarak onları ibadet halindeyken iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldular. Onlarca yaralı vatandaşımız vardı. Hemen arkasından gereken karşılık verildi. Bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi.
Dua eden insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar. Yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçiğin önüne çıkın.
"İSTER FIRAT'IN DOĞUSU OLSUN, İSTER BATISI OLSUN TERÖR OLUŞUMUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Terör oluşumunu yok etmek için bu operasyonu yapıyoruz. Bu haklı bir operasyondur. Bu konuda dünya da Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını teslim etmektedir. NATO'da yıllarca beraber çalıştığımız bir ülke artık terör örgütlerine sarılmış vaziyettedir. ABD'nin terör örgütleri ile iş tutması, çalışmaları terör örgütü ile yapması Amerika adına çok küçük düşürücü bir iştir. Bizim bakımımızdan da böyle bir ülkenin, NATO'da birlikte olduğumuz bir ülkenin NATO sınırlarını korumak gerekirken sınırları hedef alan silahlı oluşumlara örtülü destek, açık destek vermesi akla ziyan bir iştir. Asla kabul edilemez. Biz, İran'dan Akdeniz'e, Irak, Suriye, güney hududumuz boyunca 1350 kilometre boyunca hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. İster Fırat'ın doğusu olsun ister Fırat'ın batısı olsun.
Burada DEAŞ ile PKK ile mücadele ediyoruz. Adlarını ister YPG, ister PYD koysunlar biz onları biliriz. Biz onları 40 yıldır biliriz. Rakka'dan PYD'nin YPG'nin eskortunda DEAŞ'lıları nasıl çıkarttıklarını tüm dünya gördü. Bu mu DEAŞ ile mücadele. Türkiye'nin yaptığı bu aymazlığı ortadan kaldırmak.
Türkiye bölgede sağlam duramazsa terör dünyanın her tarafına da yayılabilir. Biz aslında Avrupa'nın da güvenliğini sağlıyoruz.
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