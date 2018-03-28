TRT Haber'de Aysun Torun'a konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuklara yönelik cinsel istismarı önlemeye ilişkin başlatılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Nisan ayında kanun tasarısının Meclis'e geleceğini söyledi.

'İYİ HAL' KONUSU

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 'İyi Hal' konusuna ilişkin; ''Aslında iyi hal indirimi lafı yanlış. Takdir indirimi denilen bir husus var kanunumuzda. Bu verilen cezanın 6'da bir indirilmesini sağlıyor. Ama hangi ceza olursa. Buna bir madde getiriyoruz. İlgili mahkeme bir takdir indirimi yapmışsa mutlaka bunu gerekçesiyle yazmak zorundadır. Somut olaylardan gittiğimizde şunları gördük. Diyelim ki; bir kişi bir suç işliyor, kimsenin haberi yok. Bir süre sonra vicdani sorumluluk olarak haber veriyor. ''Ben bu suçu işledim'' diyor çok ağır ceza alacağı halde. Buralarda takdirin söz konusu olması mümkün. Gerekçesiz bir takdirin uygulanmasına karşıyız. Bunun önüne geçecek şekilde bir ceza maddesi koyuyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

Son taslakta cezaların "kademelendirilmiş" bir şekilde olup olmadığına ilişkin de Akdağ, "Zaten cezalar kademelendirilmiş şekilde. 12 yaşın altı, 12-15 yaş arası, 15-18 yaş arası diye şu andaki ceza hukukumuzda bu kademelendirmeler var. Biz özellikle 12 yaş altındaki tecavüzlerde cezayı çok ağırlaştırıyoruz. Öbürlerinde de cezalar ağır ama burada çok daha ağırlaştırıcı hükümler getiriyoruz. Bir de eğer şiddet varsa, eğer bir yakınlık, yani suçu ağırlaştıracak bir husus varsa müebbet hapse varacak şekilde cezaları ağırlaştırıyoruz. Bir çocuğa tecavüz etmenin, hele hele onun canına kastetmenin cezası Türk hukukundaki en ağır ceza haline geliyor." bilgisini verdi.

KİMYASAL HADIM

Akdağ, kimyasal hadımla ilgili bir soru üzerine, ''Kimyasal hadım demeyelim. Cinsel isteğin baskılanması diyoruz. Yargılamayı yapan mahkeme heyeti, gerekli görürse uzman görüşünü alarak cinsel isteğin baskılanması kararını alabilecek. Cinsel isteğin baskılanmasını ceza olarak getirmiyoruz. Cinsel isteğin baskılanması mahkeme heyetine bağlı kalacak." cevabını verdi.

Bunu belli bir süreyle uygularken, kişinin takip edileceğine de dikkati çeken Akdağ, cinsel isteğin baskılanmasını bir ceza olarak getirmediklerini, bazı suçlarda suçun tekrarlama eğilimini azaltmak için getirdiklerini ifade etti.

Buna pedofili hastalarını örnek veren Akdağ, burada psikolojik rehabilitasyonla beraber, hakim heyetinin bu tedbire karar verebileceğini kaydetti.

Akdağ, çocuk izlem merkezlerinde psikolog eşliğinde, savcı ve avukatlar görülmeden ifadesi alınan çocukların mahkemeye ve karakola asla götürülmediklerini dile getirdi.

Akdağ, cinsel istismar düzenlemesi konusunda muhalefetle yüzde 90 mutabık olduklarını söyledi.

Bu konuda 2017- 2018 yılını içeren bir eylem planı hazırladıklarını anımsatan Akdağ, "Bütün eylem planı üzerinde hem CHP hem MHP ile büyük ölçüde mutabık kaldığımızı düşünüyorum. Neden düşünüyorum dedim? Aşağı yukarı 10-15 maddelik bir kanun tasarımız olacak. Taslağı şu anda hazır. Bunu Meclise götürürken de gruplarla bir kere daha görüşeceğiz. Ben umut ediyorum ki bütün toplumun bu kadar hassas olduğu, herkesin aşağı yukarı aynı düşündüğü bir konuda Meclisten bunu oy birliğiyle, el birliğiyle çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

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