Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler yaklaşırken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, cumhurbaşkanlığı adayı konusunda eleştirilerde bulundu. AA'nın haberine göre, Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "CHP Genel Başkanı kazanacağına inansa aday olurdu. Belli ki kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan/aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor. Adaylık cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu, halihazırda hem siyasi kayıptır hem de siyasi kaçaktır." dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER