Son Dakika: Kudüs kararına ilişkin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ABD'nin Kudüs kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Bu son derece sorumsuz ve yanlış bir açıklamadır. Böyle bir açıklama bölgenin istikrarını dinamitliyor. Ben yaptım oldu bitti olmaz. Ben böyle bir açıklama yaptım bu gerçekleşecek diye bir açıklama da olmaz. Bir açıklama ile Kudüs İsrail'in başkenti olamaz" dedi.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle dürdürdü:

"BU KARARIN OLMAMASINI DİLERDİM"

Elbette biz Türkiye olarak gerekli adımları atacağız. Gelecek hafta 13 Aralık'ta İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'ni düzenliyoruz ve İslam dünyasının tüm liderlerini Türkiye'ye davet ettik. Bu uluslararası hukuka aykırı açıklamayı reddediyor ve kınıyoruz. Bu kararın olmamasını dilerdim. Bu kararın açıklanırsa nelere yol açacağına dikkat çektik. Bu karardan sonra tavırlarımızı istişare ettikten sonra hep birlikte belirleyeceğiz."

"BU KARAR BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Çavuşoğlu, "Aldığı haksız, gayri adil, bölgeyi, dünyayı ateşe atan, uluslararası hukuk ve BM kararlarının açık ihlali olan bu kararından dolayı ABD'yi kınıyoruz. Bu karar, bizim için yok hükmündedir. Müslümanların ve İslam ülkelerinin, Kudüs'e/Kudüs'ün statüsüne sahip çıkmak mecburiyeti vardır" diye konuştu.

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