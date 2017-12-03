Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Yerli otomobilde Bursa'nın şansı yüksek

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çardak köyünde Otomotiv Test Merkezi'nin kurulacağı alanda düzenlenen protokol imza törenine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü katıldı.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "2018 yılının ikinci yarısında ilk pistin kazmasını da vurmak suretiyle bu önemli yatırımı Yenişehir'imize kazandıracağız. Yerli otomobil için parametrelerimiz Bursa açısından çok iyi onun için ya nasip diyelim. Mücadelemizi sürdürelim, Bursa için şansımızın yüksek olduğunu da bilelim" diye konuştu.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise, "Bugün burada atacağımız imzalar yerli otomobil üretim takvimine uygun olacak. Bu nedir 24+24 olacak yani ilk 24 ay tasarım diğer 24 ay ise üretim takvimidir. Buna uygun bir şekilde test merkezini de hayata geçireceğiz. Bu projeyi ben takip edeceğim bu proje benim projemdir" şeklinde konuştu.

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