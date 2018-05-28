Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Belli teknolojileri biz istesek de istemesek de ne Amerika ne Avrupa ne Rusya ne Çin ne de Japonya verir. Hiçbirisi vermez. Türkiye’ye en yakın ülke Güney Kore’dir ama teknolojiye gelince onlar da vermez. Bunları bizim geliştirmekten başka çaremiz yok” dedi.

Kanal 7’de yerli otomobil projesine değinen Işık, “Bizim aldığımız bir araba değil, biz bir platformu satın aldık. O platformu geliştirmek ve o platform üzerinde elektrikli araç yaparak, gelişen tüm teknolojileri o araç üzerinde buluşturup, Türkiye’nin geleceğin teknolojilerinde iddia sahibi olmasını hedefledik. Muharrem İnce’nin beğenmediği araba var ya Çin’de aynı arabayı hiç değiştirmeden elektrikli araç yaptılar ve satıyorlar. Bu platformun sadece Çin hariç fikri mülkiyet hakları bizde. Çinliler satmak istese, bizden izin almadan dünyaya satamaz. Bu araç Çin’de 11 bin üretildi. Temmuz ayında 50 bin, 2019’da 100 bin, 2020’de 220 bin daha üretilecek. 1 milyonluk yeni bir platform yapıyorlar” dedi.

SANAYİ 4.0 YERLİ OTODA

Gazete Habertürk'ün haberine göre Işık, “Otomobil yapılmasın ve Türkiye bu konuda iddialı olmasın” konusunda dünyada ciddi bir lobi olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı seçim beyannamesinde en çok vurgu yapılan konulardan birinin dijital teknolojilerde Türkiye’nin söz sahibi olması olduğunu anlatan Işık, “Sayın Muharrem İnce de söylüyor bir şeyler ama ne söylediğini kendisi de bilmiyor. ‘Sanayi 4.0...’ Sanayi 4.0 için senin bütün dijital teknolojilerin her birine sahip olman lazım. Bunları nasıl hayata geçireceksin. Yerli otomobil projesi, bütün bunların ete, kemiğe büründüğü, bir platformun üzerinde buluştuğu, Türkiye’nin yeteneklerinin bir araya getirildiği bir platform” dedi.